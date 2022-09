iOS 16: Toetsenbordfeedback slurpt batterij leeg – zo zet je het uit

In iOS 16 heeft het toetsenbord een trilfunctie. Nu blijkt dat deze Toetsenbordfeedback in iOS 16 enorm veel batterij slurpt. Lees in dit artikel hoe je deze functie aan – en uitzet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 toetsenbord: trilfunctie eindelijk beschikbaar

Apple nam met iOS 16 een populaire functie van Android over. De iPhone heeft een zogeheten Toetsenbordfeedback gekregen. Met deze functie voel je de iPhone zachtjes trillen als je op het toetsenbord typt. Met iOS 15 hoorden we alleen nog een geluidje.

Echter, het blijkt deze toetsenbordfeedback van iOS 16 veel batterij kan slurpen. Tenminste, dat meldt Apple op de officiële webpagina. Daar staat dat ‘het inschakelen van de trillingen van het toetsenbord de levensduur van de batterij van uw iPhone kan beïnvloeden’.

Waarom Toetsenbordfeedback op iOS 16 batterij slurpt

Naast deze disclaimer geeft Apple geen precieze indicatie over hoeveel batterij deze iOS 16-functie nou precies slurpt. Aan de andere kant: hoeveel typ je nou echt op je iPhone? Het zijn geen hele romans toch? Realistisch gezien verwachten we dan ook dat de impact toetsenbordfeedback in iOS 16 op de batterijduur van je iPhone klein zal zijn. Heb je problemen met je accu? Schakel de functie dan maar uit.

Aan de andere kant is het wel enorm interessant is dat – ondanks dat Apple ons vertelt dat deze functie mogelijk batterij slurpt – het uitzetten van Toetsenbordfeedback niet is opgenomen in de energiebesparingsmodus. Daarom hebben we in de volgende alinea voor je uitgelegd hoe je dit handmatig uit kan zetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zet je iOS 16 toetsenbordfeedback uit op je iPhone

Wil je batterij besparen? Of vind je die trillingen in je vingers bij het typen überhaupt irritant? Dan zet je de functie toch gewoon uit! Volg de onderstaande stappen:

Tik op de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies ‘Horen en voelen; Scrol naar beneden en tik op ‘Toetsenbordfeedback’; Zet de schuifknop bij ‘Voelbaar’ uit.

Meer over iOS 16

iOS 16 is dé software-update van je iPhone van 2022. Het zit boordevol nieuwe functies. Degene waar wij het meest enthousiast over zijn, is het nieuwe vergrendelscherm. Daarnaast zijn er vele apps voorzien van een update. Zo kan je berichten verwijderen en aanpassen in je Mail-app en Berichten-app. Lees vooral even welke iPhone-functies je zeker moet proberen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!