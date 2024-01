Toetsenbord voor je iPhone? Met dit accessoire is het nu mogelijk

Vind je typen op het scherm van je telefoon vervelend? Dan kun je nu ook een echt toetsenbord aan je iPhone vastmaken! Zo werkt dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toetsenbord voor je iPhone

Tien jaar geleden was het vrijwel normaal dat telefoons een toetsenbordje hadden, maar tegenwoordig zien we het eigenlijk nooit meer. Jammer, zeker als je typen op een fysiek toetsenbord fijner vindt. Gelukkig krijg je er nu weer een optie bij, want met deze telefooncase maak je een toetsenbord vast aan je iPhone! Je toestel wordt dan iets groter, maar je hebt wel een echt toetsenbord.

Lees ook: Handig: zo gebruik je een volledig toetsenbord op je Apple Watch

Clicks, het bedrijf achter het toetsenbord, heeft het accessoire ontwikkeld voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro (Max). Je klikt het toetsenbord vast aan de onderkant van je iPhone, daarna kun je direct beginnen met typen. Ook handig: aan het toetsenbord zit een telefooncase vast, waardoor je iPhone direct beschermd is. Wij leggen je uit hoe het accessoire werkt én hoe duur het toetsenbord is.

Zo werkt het accessoire

Het toetsenbord is geschikt voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro (Max). Dat betekent dat Clicks drie uitvoeringen heeft gemaakt, want de iPhones zijn sinds afgelopen jaar voorzien van een usb-c-aansluiting. Het accessoire voor de iPhone 14 Pro werkt daarom met een Lightning-aansluiting, terwijl die voor de iPhone 15 Pro (Max) juist een usb-c-poort ondersteunt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hebt bij het toetsenbord de keuze uit geel en grijs. In praktijk heeft vooral de telefooncase om het toetsenbord deze kleur, de toetsen zelf blijven donker gekleurd. Het toetsenbord zelf ondersteunt acties als scrollen op je iPhone, het homescreen openen of het versturen van emoji. Ook handig: de toetsen zijn verlicht, zodat je ook als het donker is kunt zien waar je moet typen.

Zoveel betaal je voor het toetsenbord

Nog een voordeel van het externe toetsenbord is dat de digitale toetsen niet meer verschijnen op het scherm van je iPhone. Hierdoor heb je dus twee keer zoveel ruimte bij het typen van berichten, notities of mails. Het accessoire is vanaf volgende maand beschikbaar voor de iPhone 14 Pro, in maart volgt het toetsenbord voor de iPhone 15 Pro. Je legt 139 dollar neer voor de telefooncase.

Heb je een iPhone 15 Pro Max? Dan moet je iets langer wachten, want het toetsenbord voor die telefoon verschijnt pas in de lente. Je betaalt voor het toetsenbord voor de iPhone 15 Pro Max maar liefst 159 dollar. Het accessoires heeft dus een behoorlijke prijs, maar je hebt dan wel weer een fysiek qwerty-toetsenbord bij je iPhone. Wel zo fijn, zeker als je veel tijd typend doorbrengt op je telefoon.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!