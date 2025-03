Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

Ben je van plan om een nieuw Apple-apparaat te kopen, maar wil je straks wel Apple Intelligence kunnen gebruiken? Deze toestellen werken met Apple Intelligence!

Apple Intelligence

Op de WWDC 2024 werd Apple Intelligence aangekondigd. De nieuwe techniek van Apple werkt met kunstmatige intelligentie en brengt veel nieuwe functies naar de iPhone, iPad en Mac(Book). Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence. Zo krijg je er een handige schrijfhulp bij, die teksten samenvat, herschrijft en controleert. Dat is niet alles, want Siri wordt veel slimmer door de integratie van ChatGPT.

Daarnaast wordt het bewerken van foto’s gemakkelijker met behulp van Apple Intelligence en kun je zelf afbeeldingen samenstellen. Apple Intelligence is de grootste verandering in jaren, maar is helaas niet beschikbaar op alle toestellen van het bedrijf. Voor alle AI-functies is veel rekenkracht nodig, waarover niet alle processors – in vooral oudere apparaten – niet beschikken. Wij zetten alle toestellen met ondersteuning voor Apple Intelligence onder elkaar.

Deze toestellen hebben ondersteuning

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone, iPad of Mac(Book) kopen? Dan is het aan te raden om goed te controleren op welke processor het apparaat draait. Alleen de toestellen met de nieuwste chips werken met Apple Intelligence. Apparaten die draaien op een M1-chip, A17 Pro-chip of nieuwer worden uitgebreid met alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Dat zijn de volgende toestellen:

iPhone

iPad

Mac

Release van Apple Intelligence

Apple Intelligence is dus op vrijwel alle nieuwe toestellen van Apple beschikbaar, maar ontbreekt op de Apple Watch, HomePod en Apple TV. Let vooral op als je een nieuwe iPad koopt, want de iPad 2025 heeft door de A16 Bionic-chip juist geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Vind je dat niet erg? Dan kun je veel geld besparen en kiezen voor de iPad 2025. Als je straks wel alle nieuwe functies van Apple Intelligence wilt gebruiken moet je voor de iPad mini, iPad Air of de iPad Pro kiezen.

Op dit moment is de iPad mini 2024 de goedkoopste manier om Apple Intelligence in huis te halen. Bij de iPhone is dat de iPhone 16e, die Apple begin 2025 heeft uitgebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer alle toestellen in Nederland en België worden uitgebreid met Apple Intelligence. De techniek is hier vanaf april in het Engels te gebruiken, de Nederlandse versie volgt vermoedelijk pas eind 2025 of in 2026.