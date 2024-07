Hierom krijgen álle toekomstige Apple-producten een superkrachtige chip

De kans is heel groot dat álle nieuwe apparaten die Apple vanaf nu uitbrengt, bijzonder krachtige hardware gaan krijgen – tot de ‘budget’ iPhone SE aan toe. En daar is een heel goede reden voor.

Nieuwe functie vereist krachtige chip

Als je op een nieuwe iPhone zit te wachten, dan hebben we goed nieuws. Want niet alleen komt er over twee maanden al de nieuwe iPhone 16-serie uit, over pak ‘m beet een half jaar is er ook al de iPhone SE 2025. Laatstgenoemde lijkt volgens de laatste geruchten een bijzonder aantrekkelijke telefoon te worden. Heel veel techniek van de iPhone 16 gaat overwaaien naar het goedkoopste model van Apple. Hoogstwaarschijnlijk zit er zelfs een A18-chip onder de motorkap. Dat wordt de op een na snelste telefoon-processor van Apple.

Hetzelfde geldt voor de toekomstige iPads. Ook hier durven we bij iPhoned wel te stellen dat zelfs de instapversie van Apple’s tablet nu minimaal de A18-chip gaat krijgen. Maar waarom dan? Het toverwoord heet ‘Apple Intelligence’.

Apple Intelligence

Apple Intelligence is een verzamelnaam voor allerlei AI-functies die binnenkort in iOS, iPadOS en macOS geïntegreerd worden. Hiermee kun je onder meer emoji’s en afbeeldingen laten genereren, teksten redigeren en samenvatten of opdrachten geven aan een slimmere Siri. Deze functies vieren hun introductie in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia, maar vereisen wel krachtige hardware. Bij de iPhone en iPad hebben alleen de nieuwste modellen ondersteuning voor Apple Intelligence. Balen.

Maar dit slechte nieuws heeft wel een positief randje. Want als Apple Intelligence straks uit is, dan wil het bedrijf er natuurlijk voor zorgen dat alle nieuwe apparaten er ondersteuning voor krijgen. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld een iPhone SE 2025 sowieso de nieuwe A18-chip moet gaan krijgen. Hetzelfde geldt voor de ‘gewone’ iPad die wellicht al in september van dit jaar uitkomt. De huidige versie moet het nog doen met een A14-chip, maar voor ondersteuning van Apple Intelligence moet die dus ook een A18 krijgen.

Nog even wachten

De eerste versie van Apple Intelligence wordt dit naar als bèta uitgerold. Met een beetje geluk mogen we er in Europa dan ook al gebruik van maken, al doet Apple er op dit moment nog een beetje moeilijk over in verband met de Digital Markets Act. Het bedrijf zegt dat het hierdoor Apple Intelligence vooralsnog niet in de EU kan lanceren. Bij iPhoned verwachten we echter dat Apple Intelligence uiteindelijk toch nog snel naar Nederland, België en de rest van de EU zal komen.

Maar alle apparaten die Apple dus vanaf september gaat lanceren, moeten al bijna verplicht een krachtige chip hebben. Anders krijgen ze namelijk geen ondersteuning voor Apple Intelligence.