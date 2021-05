‘Group streaming’ gaat nog veel te chaotisch. De vraag naar deze functie is in het afgelopen jaar flink toegenomen, maar toch blijven de mogelijkheden nog te beperkt. Het is tijd de toekomst van samen streamen te onderzoeken.

Lees verder na de advertentie.

Samen streamen: 1, 2, 3.. chaos

Op afstand met een groep streamen én chatten. ‘Group streaming’ staat nog in zijn kinderschoenen. Wat brengt de toekomst ons? En wat zijn nu de beste mogelijkheden? In dit artikel zetten we het voor je op een rijtje.

Op dit moment bieden alleen Amazon Prime Video en Disney Plus de mogelijkheid tot samen streamen. Andere populaire streamingdiensten in Nederland, zoals Netflix, HBO en Videoland bieden geen eigen oplossing voor eenvoudig samen kijken. Families en vriendengroepen moeten dus voornamelijk genoegen nemen met Google Chrome extensies, zoals TeleParty (voorheen Netflix Party), Disney Plus Party, Scener en TwoSeven. Alleen dan is het mogelijk om gesynchroniseerd met vrienden een serie of film te kijken. Dankzij deze synchronisatie is er in ieder geval één bron van chaos minder: kijkers hoeven niet meer af te tellen om vervolgens (net niet) gelijktijdig op play te drukken.

Synchronisatie is niet het enige wat we van group streaming verwachten. We willen ook in contact staan met onze vrienden. VideoParty en de genoemde group streaming extensies bieden een chatfunctie, maar is dat wel genoeg? Het is namelijk zonde om tijdens een plottwist verwoed naar een emoji te zoeken, terwijl één blikwisseling via een videochat al genoeg is. Vooralsnog zijn Scener en TwoSeven de enige extensies die de mogelijkheid tot videochatten bieden.

Scener

Ik zie, ik zie: de toekomst van samen streamen

Het afgelopen jaar is samen streamen van nieuwigheid tot noodzaak uitgegroeid. Die noodzaak zal er hopelijk niet voor altijd zijn. Ooit kunnen we weer hutje mutje op de bank samen naar onze favoriete serie kijken. De vraag is alleen: blijft group streaming relevant? Het antwoord is: ja.

Nu we eenmaal de mogelijkheid van samen streamen op grote schaal hebben ontdekt, verwacht ik dat het een vast onderdeel binnen het on demand landschap blijft, mits de kwaliteit verbeterd. Binnen deze (broodnodige) kwaliteitsverbetering liggen kansen voor televisiefabrikanten en gameconsoles

Van laptop naar TV

Menig laptop kan niet tippen aan het beeld van een televisie. Een echt goede filmervaring krijg je namelijk pas met een groot en helder scherm, toch? Helaas bieden tv’s geen mogelijkheid tot samen streamen én chatten. Door de afwezigheid van een ingebouwde camera, microfoon of toetsenbord missen televisies de gewenste functies. Zolang de meeste televisies geen ingebouwde camera hebben, is het ook mogelijk een externe webcam aan je beeldbuis toe te voegen, maar handig is anders.

Bij de juiste hardware hoort ook nog een geschikte extensie. Nu kan er al via de TV synchroon gestreamd worden met Plex Watch Together, maar chat- en videofuncties zijn er nog niet.

Een TV met camera, microfoon en streamingextensie is dus een gewenste situatie. De technologie is er al, het is enkel een kwestie van samenvoegen en op de markt zetten.

Wat is de rol van de gameconsole?

Nu al spelen gameconsoles een grote rol bij het streamen via de televisie. Voeg daar aan toe dat voicechats heel gebruikelijk zijn in games en je hebt een goede basis voor group streaming.

Het is enkel wachten op een applicatie die samen streamen met een Playstation of Xbox ondersteunt. Het ontwikkelen van een group streaming-app is een relatief eenvoudige manier om het samen streamen net wat aangenamer te maken. Daarbij is Netflix ongelooflijk populair op consoles. Dit samen resulteert in een eenvoudige optelsom.

De macht ligt bij de maker: de streamingdiensten

Uiteindelijk ligt alle macht bij de streamingdienst zelf. Het kan gebeuren dat streamingdiensten besluiten niet langer toe te staan dat derden een groepstreamingdienst leveren. Ze kunnen de inhoud voor derden blokkeren en zelf aan hardware sleutelen. Voor de consument zal dit het minst voordelige scenario zijn. De exclusiviteit zal voor een minder rooskleurig kostenplaatje zorgen.

Uiteindelijk hopen we snel weer met onze vrienden op de bank te ploffen, maar filosoferen over wat de toekomst van group streaming ons kan opleveren (en kosten) is nooit verkeerd. De bal ligt nu bij televisie- en gameconsolefabrikanten en de streamingdiensten. Uiteindelijk zal een bundeling van krachten voor betere kwaliteit zorgen. Scener is hier al een klein voorzetje van.

Hoe kun je nu het beste samen streamen?

Voor wie nu op zoek is naar een group streaming oplossing, is het advies om gebruik te maken van Scener. Dit komt doordat de applicatie het streamen van verschillende diensten mogelijk maakt en als enige een videochatfunctie heeft. Scener is daarnaast ook uniek, omdat het in samenwerking met streamingdienst HBO tot stand is gekomen. Dit betekent echter niet dat de applicatie exclusief voor HBO gebruikers is. Ook content van andere streamingdiensten kan naar hartenlust gesynchroniseerd worden.

Hoe zie jij de toekomst van samen streamen voor je? Deel in de reacties hieronder hoe jij over group streaming denkt.

Dit zijn onze streamingtips van mei

Dagelijks maakt Netflix weer een flinke stapel nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips.

Met onze Nieuw op Netflix-gids voor mei ben je weer op de hoogte van de onmisbare series en films. Daarnaast delen we ook onze tips voor Apple TV Plus en Disney Plus.

Check hier eerdere streaming-tips