Apple lanceert meer toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een beperking

Apple heeft een handvol nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd voor al zijn apparaten. Lees in dit artikel alles over de nieuwe updates!

Nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor Apple apparaten

Elke derde donderdag van mei staat in het teken van de Global Accessibility Awareness Day (GAAD). Dit is een goede aanleiding voor Apple om nieuwe toegankelijkheidsfuncties te presenteren. Ze zijn nu al ter ere van deze dag aangekondigd, maar komen later dit jaar naar jouw iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

In dit artikel lees je alles over de nieuwe functies als Deurherkenning, Apple Watch Mirroring, Snelle Acties, Ondertiteling en meer.

Met Apple navigeer je veilig via Deurherkenning

Een van de nieuwe functies van Apple om mensen met een beperking te ondersteunen, is Deurdetectie. Deze functie kan mensen met een slecht zicht helpen een deur te vinden. Staat deze open of is deze dicht? Op hoeveel meter bevindt de deur zich? Dat meldt deze nieuwe functie aan de gebruiker.

Deurdetectie kan ook lezen. Zoek je een specifiek kamernummer of een symbool? Deze functie helpt je het vinden. Deurdetectie werkt via je LiDAR, de camera van je iPhone en algoritmes. Je hebt dus de iPhone 12 Pro of iPhone 13 Pro met LiDAR-scanner nodig om deze functie te gebruiken.

Nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor Apple Watch

Ook de Apple Watch krijgt twee nieuwe functies. Apple Watch Mirroring zorgt er voor dat mensen met motorische beperkingen handige functies van de iPhone kunnen gebruiken via de smartwatch van Apple. Zo kan je door te tikken op het scherm instellen dat je Voice Control of andere gezondheidsfuncties wil gebruiken.

Snelle Acties is een andere nieuwe functie die naar je Apple Watch komt. Deze toegankelijkheidsfunctie is een goed alternatief voor de kleine icoontjes op het scherm van je Apple Watch. Met bijvoorbeeld een knijpbeweging of een swipe neem je een telefoongesprek op of speel je een nummer af. Je kan dit naar eigen smaak helemaal instellen. Het handige aan Snelle Acties is dat gebruikers niet meer op het display hoeven te tikken.

Voor de slechthorende: ondertiteling

Voor doven en slechthorenden heeft Apple Ondertiteling (Live Captions) aangekondigd voor alle Apple-apparaten. Ondertiteling probeert video’s automatisch en in realtime van ondertitel te voorzien. Dit is enorm handig voor onder meer FaceTime-gesprekken en video’s op sociale media.

Op deze manier kunnen doven en slechthorenden wél bellen in het openbaar. Ze hebben dan geen last meer van omgevingsgeluiden, maar kunnen via hun oordopjes én de tekst op het scherm eenvoudig het gesprek volgen. Ook kan deze functie op de Mac getypte tekst voorlezen.

Overige toegankelijkheidsfuncties van Apple

De bovenstaande toegankelijkheidsfuncties zijn de meest opvallende, maar niet de enige. Naast Deurherkenning, Ondertiteling en de functies voor je Apple Watch, zijn er nog meer andere nieuwe kleinere functies. Zo kan je binnenkort bij Siri instellen hoelang de steminterface wacht voordat-ie op een verzoek reageert, komen er meer talen beschikbaar voor de voorleesfunctie en heeft Apple Boeken opties om teksten leesbaarder te maken.

Ook nog interessant: met Buddy Controller kunnen meerdere controllers worden samengevoegd tot één. Hiermee kan je samen gamen en meet de controller het gemiddelde. Dit is enorm handig voor mensen met een motorische beperking die niet goed zelfstandig een spel kunnen uitspelen. Een begeleider kan ze dan helpen.

De laatste nieuwe toegankelijkheidsfunctie van Apple is Geluidsherkenning. Specifieke geluiden die belangrijk zijn, kunnen door de Apple apparaten worden uitgelicht. Denk hierbij aan een deurbel of alarm.

