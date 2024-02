Toegangscode Apple Vision Pro vergeten? Dan moet je naar de Apple Store

Grote problemen als je de toegangscode van de Apple Vision Pro bent vergeten, want je moet dan wel naar de Apple Store gaan. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beveiliging van de Vision Pro

De Vision Pro is 2 februari in de Amerikaanse winkels verschenen en de headset is enorm geavanceerd. Apple heeft zelfs een compleet nieuwe beveiligingsmanier bedacht voor de Vision Pro, want je ontgrendelt de ruimtelijke computer met Optic ID. De Apple Vision Pro herkent je iris, waardoor de bril vanzelf wordt ontgrendeld zodra je hem draagt. Toch heb je in sommige gevallen wel een toegangscode nodig voor de Vision Pro.

Lees ook: Optic ID: zo werkt Apple’s nieuwste beveiligingsmanier

Naast Optic ID is de Vision Pro dus beveiligd met een pincode. Na vijf mislukte pogingen met Optic ID moet je de pincode van de headset invoeren. Je moet deze pincode ook invoeren als je de ruimtelijke computer net (opnieuw) hebt opgestart en als de Vision Pro langer dan 48 uur niet is ontgrendeld. Weet je de toegangscode van de Vision Pro niet meer? Dan heb je een groot probleem blijkt nu.

Vergeten toegangscode zorgt voor problemen

Wanneer je de toegangscode van de Vision Pro niet meer weet is het niet mogelijk om zelf het wachtwoord te veranderen. Bij je iPhone of iPad kun je het toestel aansluiten op een computer en terugzetten naar fabrieksinstellingen. Je bent dan al je gegevens kwijt, maar je kunt met je Apple ID-wachtwoord in ieder geval wél je iPhone weer bruikbaar maken. Bij de Apple Vision Pro is dat een stuk moeilijker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je moet namelijk naar een lokale Apple Store gaan om je Vision Pro te laten herstellen als je de toegangscode niet meer weet. Daar hebben medewerkers sinds kort toegang tot een update, waarmee de Vision Pro weer teruggezet kan worden naar de fabrieksinstellingen. Het proces is daarmee al een stuk sneller geworden, want voor de update moest je de Vision Pro zelfs opsturen naar een speciaal reparatiecentrum van Apple.

In dat geval was je de Vision Pro voor een paar dagen kwijt, want de ruimtelijke computer moest worden opgestuurd naar een externe locatie. Nu gaat het herstellen van de toegangscode dus al een stuk makkelijker bij de Vision Pro, maar je moet nog steeds naar een Apple Store gaan om het probleem te verhelpen. Het is de verwachting dat Apple het resetten van de Vision Pro in een nieuwe versie van visionOS een stuk makkelijker maakt.

Lees ook: Apple Vision Pro releasedatum: wanneer komt hij naar Nederland?

De kans is daarom groot dat er binnenkort een update komt voor visionOS. Dat is het nieuwe besturingssysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor Apple’s eerste ruimtelijke computer. In de nieuwe versie van visionOS is het dan (veel) makkelijker om de toegangscode van de Vision Pro te resetten, zonder dat je daarvoor naar de Apple Store hoeft te gaan. Wil je meer weten over visionOS? Lees dan hier alles over Apple’s nieuwste besturingssysteem!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!