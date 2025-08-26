Apple komt voorlopig tóch niet met de AirPods Max 2 – dit is waarom

Mocht je de hoop hebben dat de AirPods Max 2 op korte termijn verschijnt, dan moeten we je teleurstellen – Apple ziet er voorlopig vanaf.

AirPods Max 2 komt voorlopig niet

Apple heeft de AirPods Max uitgebracht in 2020. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat geanticipeerd op het verschijnen van de AirPods Max 2. Een jaar geleden was het nog de verwachting dat die tegelijk met de iPhone 16-serie zou worden gepresenteerd, maar dat gebeurde niet.

Mark Gurman van Bloomberg suggereert in zijn laatste Power On-nieuwsbrief dat de AirPods Max van Apple in een commercieel limbo verkeert. Het apparaat is te populair om te stoppen met de verkoop ervan en niet populair genoeg om veel tijd en geld te investeren in het ontwikkelen van een nieuwe versie. Het is dan ook zijn verwachting dat er op korte termijn geen AirPods Max 2 zal verschijnen.

Op de lange baan

Het bericht van Gurman volgt op een bericht van analist Ming-Chi Kuo eerder dit jaar. Die gaf daarin aan dat de AirPods Max 2 in 2027 in massaproductie zou kunnen gaan. Gurman beweert dat het audioteam van Apple zich meer richt op jaarlijkse AirPods-updates en het ondersteunen van audiocomponenten in andere producten. Hij denkt ook niet dat Apple dit najaar de AirPods Pro 3 uitbrengt.

De minimale inzet van Apple voor de AirPods Max-lijn werd vorig jaar al duidelijk. Er verscheen toen een ‘nieuwe’ versie waar alleen maar een USB C-poort aan was toegevoegd, om te voldoen aan de EU-regelgeving. Er kwamen ook wel wat nieuwe kleuren bij, maar verder waren er helemaal geen betekenisvolle verbeteringen.

De eerste versie van de AirPods Max is nu bijna vijf jaar oud en dat is toch wel een opvallend lange tijd voor een Apple-product waar nog altijd geen nieuwe versie van is. En dat gaat voorlopig dus ook nog niet veranderen.

AirPods Max met USB-C kopen?

Wil je niet langer wachten, dan kun je nu de AirPods Max met USB-C aanschaffen. Houd in dat geval de onderstaande deals goed in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!