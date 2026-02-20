Met deze tips en trucs haal je nóg meer uit je iPhone (en CarPlay)

Gebruik jij je iPhone dagelijks, maar wil je nog meer uit het toestel halen? Bekijk dan deze tips en trucs, zodat je geen enkele iPhone- en CarPlay-functie mist!

iPhone tips en trucs

Apple introduceert ieder jaar meer functies op je iPhone. Met iOS 26 kwam in 2025 zelfs de grootste update in jaren naar de iPhone. Heb jij het idee dat je nog niet alle nieuwe functies kent? En wil je meer uit jouw iPhone halen? In dat geval hebben we goed nieuws, want iPhoned heeft in samenwerking met de redactie van iCreate Magazine een speciale uitgave vol met iPhone tips & trucs samengesteld! De speciale uitgave bestaat uit 148 pagina’s en haal je voor 13,99 euro in huis.

In deze uitgave krijg je praktische tips over alle verbeteringen die met iOS 26 naar je iPhone zijn gekomen. Denk hierbij aan tips voor de actieknop op je iPhone en het eenvoudig vrijmaken van opslagruimte, zonder daarvoor foto’s te verwijderen. Heeft jouw iPhone ondersteuning voor Apple Intelligence? In deze speciale uitgave lees je alles dat je moet weten over de nieuwe techniek van het bedrijf. Wees er snel bij, want je haalt de iPhone tips & trucs 2026 tot en met 8 maart 2026 tijdelijk met gratis verzending!

Meer weten?

In de speciale uitgave besteden we aandacht aan alle belangrijke veranderingen die met iOS 26 naar je iPhone zijn gekomen. Het besturingssysteem is voorzien van een nieuwe interface en vrijwel alle applicaties van Apple hebben nieuwe features. Dat is niet alles, want Apple heeft ook CarPlay uitgebreid met een reeks nieuwe functies. Met onze iPhone tips & trucs lees je alles over de aanpassingen die iOS 26 naar CarPlay heeft gebracht.

Wacht niet te lang met het bestellen van de iPhone tips & trucs, want de aanbieding geldt tot en met 8 maart 2026. Bestel je de uitgave voor deze datum? Dan betaal je geen verzendkosten en wordt de special rond 20 maart 2026 bij je thuisbezorgd. Als je meer wilt weten over je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac kunt je er ook voor kiezen om een aantal nummers van iCreate Magazine uit te proberen. In combinatie met onze speciale uitgave gelden de volgende acties:

Uitgave Actieprijs Korting t.o.v. reguliere prijs iPhone tips & trucs 13,99 euro Gratis verzending iPhone tips & trucs met 3 nummers van iCreate Van 43,96 naar 33,99 euro 9,97 euro (23 procent) iPhone tips & trucs met 5 nummers van iCreate Van 63,94 naar 44,99 euro 18,95 euro (30 procent)

Klik hier als de tabel niet zichtbaar is.

Vind je het niet erg om iets meer te betalen en kies je voor de proefnummers van iCreate Magazine? Je krijgt dan ook toegang tot de digitale iCreate Academy met meer dan 500 digitale workshops en leest eedere edities van iCreate Magazine in de bijbehorende app. Klinkt dat goed? Bekijk dan hier meer over de tijdelijke actie: