Met deze Paasdeals van tink is een slim huis maken een eitje (ADV)

Smarthome-webshop tink heeft speciaal voor de paasdagen een aantal mooie aanbiedingen en in tegenstelling tot paaseieren hoef je er niet naar op zoek te gaan. Wij zetten ze hier op een rij.



Bekijk de Paasdeals van tink

In het kader van ‘Slimme paasdeals’ doet tink producten van Sonos, Google, Tado, Netatmo, Ring, Tile en Nanoleaf flink in de aanbieding, waarbij de prijs tot wel 52 procent omlaag gaat. Hieronder hebben we vijf opvallende deals op een rijtje gezet, maar kijk vooral ook eens naar de andere aanbiedingen van de webshop.

→ Bekijk alle aanbiedingen van tink

Tado Thermostaat Starter Kit: 374,97 euro voor 199 euro

De thermosstaat in huis op afstand en gemakkelijk vanaf je smartphone bedienen: met deze starterset van Tado wordt dat heel simpel. Met dit pakket haal je de Bridge in huis om je radiator mee te koppelen en twee radiatorknoppen.

Deze zorgen ervoor dat je altijd thuiskomt in een huis dat een aangename temperatuur heeft, en je bespaart energie door je radiator volledig op jou af te stemmen. Ook leuk: je krijgt hier een gratis Tile Mate+ bij zodat je nooit meer iets kwijt hoeft te raken.

tado° Thermostaat Starter Kit V3:

✔Alles om je smart home te starten

✔Nu 175 euro korting

✔ Gratis Tile Mate en 2 radiatorknoppen

Meer info Bekijk aanbieding

Google Nest Hub + Google Home Mini: van 188 euro voor 129 euro

‘Hé Google, speel Paasmuziek in de woonkamer en keuken!’ Met de Google Nest Hub en Google Home Mini kun je de slimme assistent van Google in twee kamers plaatsen. Met de Nest Hub zie je op een scherm de weersverwachting en je mooiste foto’s, terwijl de Google Home Mini puur voor het geluid is bedoeld. De twee apparaten werken nauw met elkaar samen en kunnen ook goed overweg met je iPhone en andere Apple-apparaten.

Google Nest Hub + Google Home Mini:

✔Alles overzichtelijk op het scherm

✔Nu 59 euro korting

Meer info Bekijk aanbieding

Sonos One SL Stereo set: van 398 euro voor 285 euro

Deze set van twee Sonos-speakers is alles wat je nodig hebt om de audiokwaliteit in je huis een boost te geven. Naar de speakers stuur je draadloos muziek vanaf Apple Music, Spotify of iedere andere populaire muziekdienst. Zet je de speakers allebei in een andere kamer, dan helpt de Trueplay-technologie om het geluid in verschillende kamers tegelijk af te spelen.

Sonos One SL Stereo set:

✔Klein van formaat, groots in geluid

✔Nu 113 euro korting

Meer info Bekijk aanbieding

Tile Mate+ 2-pack: van 49,98 euro voor 34,95 euro

Ben je vaak je spullen kwijt, of ken je iemand die regelmatig zijn tas of rugzak verliest? Dan doe je er goed aan om een Tile Mate+ in deze tas te stoppen. Deze bluetooth-tracker kun je op afstand met je iPhone een geluid laten maken. Zo raak je nooit meer iets kwijt.

Netatmo Welcome beveiligingscamera: van 199 euro voor 159,95 euro

Deze slimme beveiligingscamera van Netatmo heeft ingebouwde bewegingssensoren en gezichtsherkenning. Zo kan de app je een melding sturen als er iemand thuiskomt en met de ingebouwde nachtcamera zie je ook ’s nachts als iemand door je kamer loopt.

De beeldkwaliteit van 1080p is scherp genoeg om ook op afstand mensen te onderscheiden. Ook handig: de huisdierfilter herkent je kat of hond en waarschuwt niet als je trouwe viervoeter onschuldig door het huis wandelt.

Netatmo Welcome beveiligingscamera:

✔Praktische functies om je huis te beveiligen

✔Nu 39 euro korting

Meer info Bekijk aanbieding

→ Bekijk alle aanbiedingen van tink