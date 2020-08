Ga je zelf aan een studie beginnen? Durf dan groot te dromen. Je zou uiteindelijk zomaar de baas kunnen worden van een biljoenen-bedrijf. Tim Cook maakte dat waar. Benieuwd hoe zijn studententijd eruit zag? In dit artikel lees je het.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De studententijd van Tim Cook

Tim Cook is al sinds 1998 werkzaam bij Apple en vandaag precies op de dag af 9 jaar ceo van Apple. Dat werd hij natuurlijk niet zomaar. Voorafgaand aan zijn carrière bij Apple heeft Cook heel wat ervaring opgedaan en hard gestudeerd. Zo zag de studententijd van Tim Cook eruit.

Cook werd geboren in 1960 en rondde achttien jaar later, in 1978, zijn middelbare school af. Cook ging naar Robertsdale High School in de Amerikaanse staat Alabama. Daar blonk hij al uit als een uitstekende scholier, want Tim Cook was als één na beste van zijn jaar geslaagd.

Vervolgens begon Cook aan zijn studie industriële techniek. Hij bleef dicht bij huis, want hij studeerde aan de Auburn University in Alabama. Vier jaar later, in 1982, behaalde hij zijn bachelor.

Een bachelor was nog niet genoeg voor de Apple-baas. Cook startte in de staat North Carolina namelijk met een master Business Administration aan de ‘Fuqua School of Business’, onderdeel van Duke University. Ook daar deed Cook het goed, want hij zat bij de top 10% van zijn klas en kreeg de titel ‘Fuqua Scholar’, een geleerde in het Nederlands.

kooptip Studeren met Apple! Advies nodig?

• In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod

Carrière van Tim Cook

Na het behalen van zijn masterdiploma werkte Tim Cook 12 jaar lang bij het bedrijf ‘International Business Machines’, beter bekend als IBM. Binnen het bedrijf behaalde hij uiteindelijk een hoge functie als hoofd van productie en distributie voor heel Noord-Amerika én Latijns-Amerika.

Na zijn tijd bij IBM werkte Cook eerst nog voor Intelligent Electronics en Compaq Computer. Bij beide bedrijven had hij ook een hoge functie. In 1998 begon hij op uitnodiging van Apple-oprichter Steve Jobs bij het bedrijf als vice president van wereldwijde operaties. Daarna werd hij algemeen directeur. Precies 9 jaar geleden volgde Cook Steve Jobs op als Apple-ceo.

Tim Cook wordt door velen geprezen voor zijn goede leiderschap. Hij is kalm en welgemanierd, maar houdt zijn werknemers ondertussen wel scherp. Hij staat er namelijk om bekend dat hij medewerkers vaak moeilijke vragen stelt, zodat ze zeker weten dat ze genoeg kennis hebben over de taken die ze moeten uitvoeren.

Back to School

Als je ook zo’n topcarrière als die van Tim Cook wil, zul je daar ook hard voor moeten studeren. Het studiejaar is weer (bijna) begonnen, dus het is tijd om weer uit de vakantiemodus te komen. Wil je een goede start maken? Op iPhoned lees je allerlei handige tips. Zo zetten we de beste apps op een rij die je helpen met concentreren en laten we zien hoe jij studentenkorting kunt scoren.

Wil je het jaar extra goed beginnen? Dan hebben we ook nog een leuke winactie waarbij je een rugzak bomvol met Apple-spullen kunt winnen, ter waarde van 1000 euro. Meedoen? In de video hieronder zie je hoe je kans maakt. Wees er snel bij, want alleen deze week kun je nog meedoen.

kooptip Studeren met Apple! Advies nodig?

• In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod