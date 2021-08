‘Tim Cook wil nog één groot succes voordat hij stopt’

Tim Cook werd tien jaar geleden ceo van Apple. Dat hij er nog eens tien jaar achteraan plakt wordt, lijkt onwaarschijnlijk. Hij wil nog één groot succes voordat hij van plan is te stoppen.

‘Tim Cook stopt na succes’

Volgens Mark Gurman wil Tim Cook nog een keer ‘groots uitpakken’. Onder leiding van Cook heeft Apple slechts één echt nieuw product gelanceerd. Dit is de Apple Watch, waarvan binnenkort een nieuwe versie verschijnt: de Watch Series 7. Wat het laatste grote succes van Tim Cook gaat worden, blijft nog even gissen. Wordt het misschien een Apple-auto? Een augmented reality-bril? Of heeft hij toch nog iets groters in het verschiet?

Apple augmented reality-bril

Volgens Gurman wordt het waarschijnlijk een augmented reaility-bril. Hij vertelt in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple een mixed reality-headset op de planning heeft staan voor 2022. Maar ook dat er ‘ergens’ in het midden van het decennium een augmented reality-bril moet verschijnen.

Tim Cooks heeft nog geen einddatum in zicht

In een interview met de New York Times gaf Tim Cook al aan dat hij waarschijnlijk niet nog eens tien jaar bij Apple blijft. Hij maakte daarbij wel een kanttekening en vertelde dat er voorlopig nog ‘geen einddatum in zicht was’. Volgens Gurman gaat Tim Cook ergens tussen 2025 en 2028 met pensioen, want hij heeft nog een contract tot 2025.

Tim Cook werkt al sinds 1997 bij Apple en werd in 2011 ceo toen oprichter Steve Jobs stopte in verband met zijn gezondheid. Steve Jobs heeft opvolger Tim Cook zelf geselecteerd. Wie ooit de opvolger van Tim Cook moet worden, is nog niet bekend.

