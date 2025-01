Zovéél (meer) salaris heeft Tim Cook verdiend in 2024

Tim Cook is sinds 2011 de CEO van Apple en de opvolger van Steve Jobs. Een behoorlijke belangrijke baan, maar wat is eigenlijk het salaris van Tim Cook?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zovéél (meer) heeft Tim Cook verdiend in 2024

Apple is een van ’s werelds grootste technologiebedrijven en Tim Cook is daar de CEO van. Hij volgde Steve Jobs op in 2011 en onder zijn leiding heeft Apple producten als de Apple Watch en diensten zoals Apple Music en iCloud gelanceerd. Cook heeft zelf een achtergrond in industriële engineering en werkte bij bedrijven zoals IBM voordat hij in 1998 bij Apple kwam.

Salaris Tim Cook

Maar hoeveel verdient Tim Cook nou eigenlijk en wat is zijn exacte salaris? In 2024 verdiende Tim Cook 74,6 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo’n 73 miljoen euro. In 2023 was dat nog ‘maar’ 63,2 miljoen dollar (omgerekend 62 miljoen euro).

Van zijn salaris is 58 miljoen dollar in aandelen, 12 miljoen dollar in prestatie-beloningen en 3 miljoen basissalaris. Daarnaast krijgt hij ook 1,5 miljoen dollar voor overige onkosten zoals vliegtrips. Tim Cook wordt door Apple verplicht om een privévliegtuig te gebruiken voor zakelijke- en privéreizen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoewel Tim Cook in 2024 meer heeft verdiend dan in 2023, was het salaris nog steeds een stuk minder dan wat hij in 2022 heeft gekregen. In dat jaar kreeg hij namelijk 99 miljoen dollar. Maar omdat hij bijna de 100 miljoen dollar aantikte, hebben Tim Cook en het raad van bestuur besloten om het totaalbedrag te verlagen.

Overigens verdienen andere leidinggevenden bij Apple (denk aan Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O’Brien en Jeff Willans) zo’n 27,2 miljoen dollar per jaar.

Tim Cook blijft nog even

In een interview met de New York Times uit 2021 gaf Tim Cook aan dat hij waarschijnlijk niet nog eens tien jaar bij Apple blijft. Hij maakte daarbij wel een kanttekening en vertelde dat er voorlopig nog ‘geen einddatum in zicht was’. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Tim Cook ergens tussen 2025 en 2028 met pensioen.