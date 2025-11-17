Volgens geruchten gaat Tim Cook misschien volgend jaar met pensioen en legt hij zijn taken neer bij Apple. Maar wie wordt dan zijn opvolger?

Gerucht: Tim Cook stopt in 2026 bij Apple (maar wie wordt zijn opvolger?)

Tim Cook werkt als sinds 1998 bij Apple en staat sinds 2011 aan het roer. Dit was het jaar wanneer de iPhone 4s verscheen. Maar volgens de Financial Times zal Tim Cook niet heel veel langer meer CEO van Apple blijven. Volgens recente berichten maakt het bedrijf zich klaar voor het vertrek van Tim Cook. En dat zou misschien al begin volgend jaar zijn.

In een interview met de New York Times uit 2021 gaf Tim Cook al aan dat hij waarschijnlijk niet nog eens tien jaar bij Apple blijft. Hij maakte toen wel een kanttekening en vertelde dat er voorlopig nog ‘geen einddatum in zicht was’.

Mark Gurman van Bloomberg zei toen dat Tim Cook ergens tussen 2025 en 2028 met pensioen zou gaan. Maar over de recente geruchten zei hij het volgende: ‘Ik krijg niet de indruk dat er op korte termijn iets gaat gebeuren’.

Wie wordt de opvolger van Tim Cook?

Als mogelijk opvolger wordt John Ternus genoemd als meest waarschijnlijke kandidaat. Ternus is op dit moment Senior Vice President Hardware Engineering bij Apple. Hij begon in 2001 bij Apple en met zijn 50 jaar behoort hij tot de jongere topbestuurders van het bedrijf. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij een lange periode als CEO kan aanblijven.

Nog geen zekerheid: Apple houdt opties open

We moeten wel een kanttekening plaatsen. Er zijn op dit moment nog géén definitieve beslissingen om het stokje over te dragen. Het kan dus gebeuren dat Apple kiest voor een andere route of dat de overgang nog wat langer op zich laat wachten.

