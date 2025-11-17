iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Bekijk actie

Gerucht: Tim Cook stopt in 2026 bij Apple (maar wie wordt zijn opvolger?) 

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
17 november 2025, 12:59
2 min leestijd
Gerucht: Tim Cook stopt in 2026 bij Apple (maar wie wordt zijn opvolger?) 

Volgens geruchten gaat Tim Cook misschien volgend jaar met pensioen en legt hij zijn taken neer bij Apple. Maar wie wordt dan zijn opvolger?

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Tim Cook stopt in 2026 bij Apple (maar wie wordt zijn opvolger?) 

Tim Cook werkt als sinds 1998 bij Apple en staat sinds 2011 aan het roer. Dit was het jaar wanneer de iPhone 4s verscheen. Maar volgens de Financial Times zal Tim Cook niet heel veel langer meer CEO van Apple blijven. Volgens recente berichten maakt het bedrijf zich klaar voor het vertrek van Tim Cook. En dat zou misschien al begin volgend jaar zijn.

Tim Cook vertelt waarom we elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben

Tim Cook vertelt waarom we elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben

Lees verder

In een interview met de New York Times uit 2021 gaf Tim Cook al aan dat hij waarschijnlijk niet nog eens tien jaar bij Apple blijft. Hij maakte toen wel een kanttekening en vertelde dat er voorlopig nog ‘geen einddatum in zicht was’.

Apple-event round up

Mark Gurman van Bloomberg zei toen dat Tim Cook ergens tussen 2025 en 2028 met pensioen zou gaan. Maar over de recente geruchten zei hij het volgende: ‘Ik krijg niet de indruk dat er op korte termijn iets gaat gebeuren’.

Wie wordt de opvolger van Tim Cook?

Als mogelijk opvolger wordt John Ternus genoemd als meest waarschijnlijke kandidaat. Ternus is op dit moment Senior Vice President Hardware Engineering bij Apple. Hij begon in 2001 bij Apple en met zijn 50 jaar behoort hij tot de jongere topbestuurders van het bedrijf. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij een lange periode als CEO kan aanblijven.

john ternus hardwarebaas apple

Nog geen zekerheid: Apple houdt opties open

We moeten wel een kanttekening plaatsen. Er zijn op dit moment nog géén definitieve beslissingen om het stokje over te dragen. Het kan dus gebeuren dat Apple kiest voor een andere route of dat de overgang nog wat langer op zich laat wachten.

Wil je meer weten over Apple? Of zo snel mogelijk op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en check de iPhoned-app!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten

Bekijk ook

Dit zijn alle Macs die Apple in 2026 op de markt gaat brengen

Dit zijn alle Macs die Apple in 2026 op de markt gaat brengen

Vandaag 14:34

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

Vandaag 11:04

Dit is wanneer Tesla eindelijk ondersteuning voor CarPlay krijgt

Dit is wanneer Tesla eindelijk ondersteuning voor CarPlay krijgt

Vandaag 9:33

Tesla zet verrassende stap: Apple CarPlay lijkt werkelijkheid te worden

Tesla zet verrassende stap: Apple CarPlay lijkt werkelijkheid te worden

14 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren