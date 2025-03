Tim Cook bevestigt: Apple komt deze week met een nieuw product

Apple brengt binnenkort een nieuwe MacBook Air uit! Tim Cook heeft bevestigd dat er deze week al een nieuw product komt. Dit weten we al.

Tim Cook doet aankondiging

Er komt weer een nieuwe aankondiging van Apple aan! De iPhone 16e ligt pas net in de winkels, maar Tim Cook heeft bevestigd dat we binnenkort alweer een nieuw product van Apple kunnen verwachten. Hij heeft in een bericht aangekondigd dat het bedrijf deze week een nieuw toestel onthult. Met de woorden “There’s something in the Air” (er hangt iets in de lucht) laat Tim Cook weinig aan de verbeelding over.

Tim Cook bevestigt daarmee dat de MacBook Air 2025 het nieuwe Apple-product is dat we deze week kunnen verwachten. Bij de aankondiging van de eerste MacBook Air in 2008 gebruikte Apple exact dezelfde woorden. Het bedrijf deelde destijds ook al de slogan “There’s something in the air”. Het is daardoor zo goed als zeker dat de MacBook Air 2025 binnenkort wordt gepresenteerd. Benieuwd naar alle nieuwe functies van de laptop? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

MacBook Air 2025

Nu Tim Cook heeft bevestigd dat er deze week een nieuw product verschijnt, lijkt de release van de MacBook Air 2025 aanstaande. De MacBook Air wordt dit jaar opnieuw uitgebracht in een 13- en 15-inch uitvoering. Bij het ontwerp zien we verder weinig veranderingen, al krijgt de laptop er wel een Thunderbolt 4-poort bij. Dat zijn er drie bij de nieuwe generatie van de MacBook Air. Daarnaast is de MacBook Air waarschijnlijk voor het eerst beschikbaar met nanotextuur, dat is een matte afwerking die reflecties op het scherm tegengaat.

De belangrijkste verandering bij de MacBook Air 2025 is de processor. Apple voorziet de nieuwe laptop van de M4-chip, die we eerder al bij de iPad Pro 2024 en de MacBook Pro 2024 zagen. Met deze processor is de MacBook Air 2025 veel sneller dan de MacBook Air 2024. Dat is niet de enige aanpassing, want de laptop is volgens geruchten voor het eerst verkrijgbaar met maar liefst 32 GB aan werkgeheugen.

Aankondiging van de MacBook Air in 2008.

Release van de MacBook Air 2025

Andere verbeteringen bij de MacBook Air 2025 zijn een nieuwe 12-megapixelcamera, die beschikt over de functie Middelpunt (in het Engels is dat Center Stage). Met deze feature centreert de camera het beeld, zodat je altijd in het midden van het scherm zichtbaar bent. Daarnaast verbetert Apple vermoedelijk de accuduur van de MacBook Air, mede doordat de nieuwe M4-chip energiezuiniger is dan de M3-chip.

Tim Cook heeft aangekondigd dat er deze week een nieuw product komt. Hij heeft niet aangegeven wanneer we de MacBook Air 2025 precies kunnen verwachten, maar het lijkt erop dat de presentatie ieder moment kan gebeuren. Volgens geruchten is Apple van plan om de MacBook Air 2025 via een persbericht aan te kondigen, mogelijk gebeurt dat vanmiddag al. Wil je niks missen? Houd iPhoned dan goed in de gaten!