Tim Cook vertelt waarom we elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben

Tim Cook bracht een bezoekje aan Europa. Hij deed in een interview een aantal interessante uitspraken over Apple en de toekomst van de iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Interview met Tim Cook

In een interview met Brut vertelt Tim Cook wat meer over de toekomst van de iPhone en Apple. Het interview vond plaats in Europa, in een datacentrum van Apple in Denemarken.

De eerste vraag die de interviewer stelt gaat over de iPhone. Hij vraagt of het echt nodig is om elk jaar een nieuwe iPhone uit te brengen.

Tim Cook omzeilt de vraag een beetje en zegt dat het fijn is voor de mensen die elk jaar een nieuwe iPhone willen hebben. Vervolgens gaat hij verder dat Apple de optie heeft om je oude iPhone in te leveren. Ze kunnen dan de iPhone weer verkopen als hij nog werkt. En als het toestel toch niet meer functioneert, kunnen ze hem uit elkaar halen en het materiaal voor een nieuwe iPhone gebruiken.

Vervolgens gaat het interview verder. De volgende vraag gaat over de toekomst van de iPhone. De interviewer wil weten wat we kunnen verwachten van de iPhone, zo’n 20 tot 30 jaar verder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Tim Cook zal de iPhone dan klimaatneutraal zijn. Hij zegt ook dat de iPhone ook een stuk geavanceerder zal zijn dan nu. Maar hij wilt nu nog niet al Apple’s geheimen prijsgeven.

Op de vraag wat Tim Cook zelf doet voor het klimaat, zei hij het volgende.

Ik ben in het bezit van een elektrische auto en probeer om plastic en plastic flesjes zoveel mogelijk te vermijden. Ik recycle en doe aan composteren. Ook probeer ik om alles zoveel mogelijk klimaatneutraal te doen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de nieuwste iPhones en Apple? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!