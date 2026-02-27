Volgens Tim Cook komt er een hele week van onthullingen aan. Wij vertellen je wat de geruchten hierover zeggen!

Tim Cook teast ‘een belangrijke week voor Apple’: dit zijn de verwachtingen

We wisten al vrijwel zeker dat Apple in de week van 2 februari een aantal nieuwe producten gaat uitbrengen. Maar sinds een tweet van Tim Cook op X (voormalig Twitter) weten we het nu zeker. Dit gaat een interessante week worden!

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

In de tweet van Tim cook is te lezen dat er ‘een belangrijke week’ aan zit te komen en dat het op maandagochtend begint (met de hashtag #AppleLaunch). Maandagochtend, Amerikaanse tijd natuurlijk. In Nederland en België moeten we dan tot in de middag wachten. Wat Apple precies gaat onthullen, houdt het bedrijf nog wel even geheim.

De verwachtingen zijn dat Apple een reeks hardware-aankondigingen gaat maken, verspreid over meerdere dagen. Er komt daarbij geen keynote, maar de producten worden gepresenteerd via persberichten.

iPhone 17e: meerdere upgrades onder de motorkap

Een van nieuwe producten is de iPhone 17e. Dit is Apple’s betaalbaardere iPhone, die volgens geruchten een aantal leuke upgrades krijgt. Onder de motorkap komt namelijk de A19-chip die ook in de iPhone 17 zit. Daarnaast komt ook MagSafe naar deze iPhone.

Ook krijgt de iPhone 17e een C1X-modem, dat Apple voor het eerst introduceerde in de iPhone Air. Deze modem is sneller en efficiënter dan het C1-modem dat Apple gebruikte in de iPhone 16e.

De verwachtingen zeggen ook dat Apple van plan om de N1-netwerkchip aan de iPhone 17e toe te voegen. Deze chip is sneller en zorgt voor een betere batterijduur en draadloze prestaties.

Nieuwe iPads met flinke performance boost

Er komen volgens de geruchten ook een paar nieuwe iPads aan. Dit wordt een nieuwe iPad Air 2026 met een snellere chip (waarschijnlijk M4) en een nieuwe, standaard iPad 2026 die vooral een performance-boost krijgt.

MacBook Air met M5 en een goedkopere MacBook

Op Mac-gebied wordt het ook interessant. De geruchten zeggen dat Apple een MacBook Air 2026 met M5-chip klaar heeft staan. Daarnaast komt er mogelijk ook een nieuwe, extra betaalbare MacBook. Als Apple die daadwerkelijk introduceert, kan dit weleens de meest besproken aankondiging van deze week gaan worden.

