Tim Cook heeft gezegd dat er op 19 februari een nieuw Apple-product verschijnt. Hij zei niet wat het is, maar wij weten stiekem al wat er komt.

Lees verder na de advertentie.

Tim Cook: nieuw Apple-product op 19 februari (maar wij weten al wat het is)

Tim Cook heeft een opvallende uitspraak gedaan op X (voormalig Twitter). Hij zei namelijk dat we op woensdag, 19 februari een nieuw Apple-product kunnen verwachten. Onder zijn bericht is een animatie te zien van een Apple-logo en daarin verschijnt ook langzaam een cirkel.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Wat het precies is, blijft natuurlijk altijd even koffiedik kijken. Maar na al die geruchten van de laatste weken lijkt het erop dat de nieuwe iPhone 16E (of de iPhone SE 2025) eraan zit te komen.

Maar het kunnen ook nog wat andere Apple-producten zijn. Er gaan namelijk al weken geruchten dat er een nieuwe (reguliere) iPad staat te trappelen om zich te laten zien. Daarnaast zou de cirkel misschien kunnen betekenen dat er een nieuwe versie van de AirTag aan zit te komen.

Tim Cook gaf zelf verder geen details, dus het blijft even afwachten. Maar het is wel opvallend dat Apple zelf al aangeeft dat er op woensdag, 19 februari een nieuw product aan zit te komen. We kijken er nu al naar uit!

iPhone 16E in het kort

De iPhone 16E (of de iPhone SE 2025) is de opvolger van de iPhone SE 2022. Maar de nieuwe smartphone wordt veel geavanceerder dan zijn oudere broer. Volgens de geruchten krijgt de iPhone 16E een 6,1-inch scherm en is de telefoon beveiligd met Face ID.

Opvallend is dat het Dynamic Island ontbreekt bij dit display en in plaats daarvan heeft de telefoon een notch (de zwarte inkeping). Als je de iPhone 16E zo ziet, heeft hij ook wel wat weg van de iPhone 14.

De achterkant is wel anders dan zijn voorganger, want daar heeft de telefoon een veel grotere camera dan de iPhone SE 2022. Vermoedelijk is dat een 48-megapixelcamera (bij de iPhone SE 2022 is dat nog een 12-megapixelcamera).

Dat de iPhone 16E gaat komen is vrijwel zeker, en het toestel is zelfs al opgedoken in de eerste webshops. Het is nu alleen nog even op Apple wachten tot ze ook daadwerkelijk de volgende iPhone gaan aankondigen op 19 februari.