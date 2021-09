Apple-CEO Tim Cook is helemaal klaar met het uitlekken van vertrouwelijke informatie

Tim Cook heeft Apple-medewerkers gewaarschuwd om te stoppen met het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Dat blijkt – ironisch genoeg – uit een onlangs uitgelekte memo.

Tim Cook boos over Apple-lekken

Apple CEO Tim Cook heeft een strenge mail gestuurd naar zijn medewerkers, waaruit blijkt dat hij niet blij is met het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Hoewel de mail zou moeten aansporen niets meer te laten uitlekken, is de inhoud nu zelf uitgelekt. Ja, dat is pijnlijk.

Cook praat openhartig over zijn teleurstelling omtrent de vele lekken van de afgelopen tijd. “Ik hoorde dat veel medewerkers gefrustreerd zijn over het uitlekken van de informatie uit onze laatste medewerker-meeting,” schrijft hij. “Dit gebeurde na een reeks productaankondigingen, waarvan veel details op voorhand ook al waren gelekt.”

Cook gaat door over zijn gedeelde frustratie. “Verbinding zoeken werkt alleen als de informatie die we onderling met elkaar delen binnen Apple blijft. We doen er momenteel alles aan om erachter te komen wie de informatie naar buiten bracht. De kleine groep verantwoordelijken hoort niet bij ons te werken.”

Accurate render van de iPhone 13, die maanden geleden al uitlekte

Productdetails lekken steeds vaker vroegtijdig uit

Productaankondigingen van Apple zijn niet meer de grote verassingen die we ons nog herinneren van vroeger. Renders, specificaties, prijzen en namen van onaangekondigde producten lekken steeds vaker op voorhand uit – soms al maanden van tevoren.

De ‘wow-factor’ van een nieuw product blijft hierdoor uit. We weten immers al precies wat er gaat komen. Dat moet stoppen, aldus Tim Cook. Hij eindigt de mail gelukkig positief: “We zullen ons blijven focussen op de levens die we veranderen, de verbindingen die we leggen en het werk dat we doen om de wereld tot een betere plek te maken.”

