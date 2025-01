TikTok is de laatste tijd veel in het nieuws en de app was zelfs even verdwenen in Amerika. Wat is er aan de hand?

TikTok verdwenen (en weer terug) in de VS: dit is er aan de hand

Op 19 januari was het even schrikken voor veel Amerikanen. De populaire videosite deed het opeens niet meer. Wanneer je de app startte kreeg je een melding dat de app niet beschikbaar was. Volgens het bericht ging de app op zwart door de invoering van een nieuwe wetgeving.

ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, moest de Amerikaanse tak van het bedrijf voor 19 januari verkocht hebben aan een Amerikaanse partij. Dat had het bedrijf niet gedaan en daardoor was de app niet meer beschikbaar. Dat offline halen hebben ze trouwens zelf (al van tevoren) gedaan.

Toch was het van korte duur. Want nog geen 24 uur later werd de app alweer mondjesmaat beschikbaar gemaakt. In de app was te lezen dat ‘president Trump heeft aangegeven samen te willen werken om de app weer beschikbaar te maken’.

Dit is opvallend want vier jaar geleden probeerde Trump juist een TikTok-verbod in te voeren. Dat lukte hem toen niet, maar uiteindelijk was het de regering van Joe Biden die het (net) wel voor elkaar kreeg. Deze regering heeft gezegd dat ze de uitvoering van de wet verder aan Trump overlaten.

Inmiddels heeft Trump (zoals wel vaker) zijn mening herzien over TikTok. Op zijn platform Truth Social heeft hij gezegd dat hij op de dag van aantreden een bevel zal ondertekenen waardoor TikTok negentig dagen langer in de lucht kan blijven. De hele voortgang klinkt een beetje als een poppenkast en je moet je daarom ook afvragen of er niet een (vies) politiek spelletje werd gespeeld …

Toch komt het bannen van TikTok niet zomaar uit de lucht vallen. De CIA vreest dat TikTok de gegevens van Amerikaanse burgers worden gedeeld met de Chinese overheid. Ook vinden ze dat China gebruikers teveel kan beïnvloeden via het platform.

Tiktok zei in een reactie dat ze geen nauwe banden met de Chinese overheid hebben. Ook zeggen de makers dat het bedrijf voor het grootste deel in handen is van internationale investeerders.

En in Nederland?

Als TikTok nog een keer in de ban gaat in de VS ga je er hier in Nederland niet heel veel van merken. Natuurlijk zijn dan veel van de Amerikaanse video’s niet beschikbaar, maar dat betekent niet dat de rest van de wereld geen nieuwe video’s kunnen uploaden.