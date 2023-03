Zo wordt bepaald of jouw post op Insta of TikTok is toegestaan

TikTok en Instagram draaien om beelden van gebruikers, maar lang niet alles is toegestaan. Met deze regels wordt bepaald of jouw foto of video op Instagram of Tiktok mag.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hebben TikTok en Instagram regels?

Je mag niet zomaar alles toevoegen aan je account op Instagram of TikTok. Zo zul je niet snel 18 plus-materiaal tegenkomen of andere zaken die niet door de beugel kunnen.

De verschillende platformen hebben daar hun eigen regels voor. Zo heeft Instagram specifieke richtlijnen voor de community opgesteld. Daarin staat onder andere:

Geen foto’s, video’s waarop seksuele gemeenschap, geslachtsdelen of close-ups van naakte billen zijn afgebeeld.

Geen tepels van vrouwen, behalve in context van borstvoeding, bevallingen en momenten na het bevallen, gezondheidsgerelateerde situaties of protestacties.

Houdt je aan de wet, dus geen terrorisme, georganiseerde misdaad of haatgroepen.

Het is nooit oké om geweld aan te moedigen of iemand aan te vallen op basis van ras, afkomst, nationaliteit, sekse, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, beperking of ziekte.

Ook TikTok heeft communityrichtlijnen. Daarin staat onder andere:

We staan niet toe dat gebruikers content delen die gevaarlijke handelingen toont, promoot, normaliseert of verheerlijkt en zouden kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.

We verwijderen content die zelfmoord toont, waarbij zelfdodingsgedachten betrokken zijn of die zelfmoord of zelfverwondend gedrag zou kunnen aanmoedigen.

Op ons platform wordt geen content toegestaan die nodeloos schokkend, grafisch, sadistisch of gruwelijk is, of extreem geweld of lijden promoot, normaliseert of verheerlijkt.

We staan geen naaktheid, pornografie of seksueel expliciete content toe op ons platform.

Deze regels op Instagram en TikTok veranderen wel eens, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten. De adviesraad van Meta heeft bijvoorbeeld in januari opgeroepen om toch vrouwentepels toe te staan, omdat mannentepels ook mogen. Wie weet gaan de regeles in de nabije toekomst nog veranderen op Instagram en TikTok.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe wordt dat gecontroleerd?

Er worden zoveel beelden geupload naar TikTok en Instagram dat het onmogelijk is om dat allemaal handmatig te controleren. Daar wordt een combinatie van kunstmatige intelligentie en menselijke kracht voor gebruikt.

Instagram stelt dat kunstmatige intelligentie centraal staat voor het checken van de regels. Die spot bijvoorbeeld een geslachtsdeel of een borst, waarna de inhoud automatisch wordt verwijderd of er restricties worden opgelegd.

Deze kunstmatige intelligentie wordt door Meta getraind om specifieke dingen te herkennen. Dus als de AI een hoop plaatjes van borsten heeft gezien, zal die ook borsten kunnen herkennen in de afbeeldingen van gebruikers. Dat gaat niet altijd goed. Zeker de contentmakers die vaak de grenzen opzoeken zijn regelmatig de klos van deze systemen.

Mensen kijken mee

Als de AI niet zeker van zijn zaak is, dan moet een medewerker naar de beelden kijken om te besluiten of het binnen de regels past. Je kunt je voorstellen dat deze mensen de hele dag door de meest verschrikkelijke dingen te zien krijgen. Zeker toen kunstmatige intelligentie nog niet zo goed was.

Instagram stelt dat de AI leert van elke menselijke beslissing, waardoor ze dus (als het goed is) steeds minder van die walgelijke beelden hoeven te zien. Maar die systemen werken nog lang niet zo goed dat kunstmatige intelligentie alles kan herkennen. Bij TikTok werkt het op een vergelijkbare manier.

Onterecht verwijderd

Heb je het idee dat jouw content onterecht is verwijderd door een kunstmatige intelligentie of door een medewerker? Terwijl je zeker weet dat je je aan de regels van Instagram of TikTok hebt gehouden? Dan kun je daar tegenin gaan. Op beide platformen krijg je een bericht wanneer je beelden zijn verwijderd.

Op Instagram kies je dan voor ‘beoordeling aanvragen’ en volg je de instructies. Er kijkt dan nogmaals iemand of je content wel of niet toegestaan is. Op TikTok ga je naar de melding en tik je op ‘bezwaar maken’ en volg je de instructies.

Meer over Instagram

Wist je al dat Instagram nu ook met een abonnement komt? Daarnaast vertellen we je alles over de nieuwe Instagram Notes-functie. Wil je meer Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!