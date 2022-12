Met deze nieuwe functie wil TikTok de strijd aangaan met YouTube

TikTok test een nieuwe horizontale modus waarbij video’s worden afgespeeld zoals we dat kennen van YouTube en ouderwetse televisie. Verraadt het sociale netwerk zijn roots of is dit de enige logische stap?

Loopt TikTok een stapje voor op de concurrenten?

TikTok test op het moment een nieuwe horizontale schermvullende modus bij een aantal gebruikers. Dat vertelde de app aan TechCrunch. Een interessante keuze, gezien de concurrenten YouTube en Instagram het laatste jaar met respectievelijk Shorts en Reels juist de vertical stroom aan video’s van TikTok na deden.

De mensen die deze horizontale weergave van video’s testen op TikTok zien een knop, waarmee ze de functie kunnen activeren. Wij zijn benieuwd!

TikTok met horizontale video’s dé plek voor filmpjes?

Het is dus ditmaal TikTok dat in het gebied van YouTube komt, in plaats van andersom. Het is overduidelijk dat TikTok nóg meer hét video-platform wil worden. Eerder dit jaar introduceerde TikTok de mogelijkheid voor gebruikers om video’s van maximaal 10 minuten te uploaden.

Op het moment moeten de TikTok-makers nog creatief omgaan met de ruimte op de telefoon. Ze zeggen dan voor het filmpje dat je je iPhone moet draaien om van het filmpje te genieten. Nu gaat TikTok dit dus implementeren in de app.

Uitrol van nieuwe TikTok-functie onbekend

Het is onbekend wanneer en of TikTok überhaupt van plan is om de volledige schermmodus op grote schaal te lanceren voor alle gebruikers. Wij vragen ons af of de horizontale video’s TikTok ten goede komt. De aantrekkingskracht van de Chinese app zit hem juist in de verticale video’s die perfect passen op een iPhone-scherm.

Aan de andere kant blijft YouTube de markt van TikTok ook beconcurreren. Afgelopen september kondigde YouTube aan dat makers advertentie-inkomsten kunnen verdienen met Shorts. TikTok biedt deze mogelijkheid ook, maar dan met een veel lager bedrag.

