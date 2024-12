Zeg in 2025 maar dag tegen TikTok (en hallo tegen dit alternatief)

TikTok wordt in 2025 mogelijk verboden in de Verenigde Staten, maar er is al een alternatief opgedoken voor de app. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbod op TikTok

Na jarenlange discussies lijkt het erop dat TikTok in 2025 verbannen wordt in de Verenigde Staten. Er zijn al lang zorgen over de applicatie, omdat TikTok onderdeel is van het Chinese bedrijf ByteDance. De angst bestaat dat de gebruikersgegevens worden misbruikt door de Chinese overheid. Daarom heeft de Amerikaanse overheid een deadline gesteld, die ByteDance tot begin 2025 geeft om (een deel van) de applicatie te verkopen aan een Amerikaans bedrijf.

Deze overname moet ervoor zorgen dat de privacy van gebruikers op TikTok gewaarborgd wordt. Ook moet de Chinese overheid minder macht krijgen in de Verenigde Staten. ByteDance heeft nog tot 19 januari om tot een overeenkomst te komen met een Amerikaans bedrijf. Houdt het bedrijf zich niet aan deze deadline? Dan is TikTok vanaf 2025 verboden in de Verenigde Staten.

Belangrijke wet aangenomen

Moederbedrijf ByteDance was in beroep gegaan tegen de maatregelen van de Amerikaanse overheid. Het Hof van Beroep heeft nu bepaald dat het verbod op TikTok niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Dat is belangrijk, want de door president Biden aangenomen wet wordt dus gehandhaafd. Dat betekent dat ByteDance nog steeds verplicht is om de Amerikaanse tak van het bedrijf voor 19 januari te verkopen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inmiddels heeft het Chinese bedrijf aangekondigd naar het Amerikaanse Hooggerechtshof te stappen. Daarmee probeert ByteDance te voorkomen dat de onderdelen van TikTok verkocht moeten worden. De kans is klein dat de wet wordt aangepast, waardoor ByteDance nog maar weinig tijd heeft om tot een overeenkomst te komen. Toch heeft het bedrijf geen andere keuze, anders geldt er vanaf 20 januari 2025 een verbod op TikTok in de Verenigde Staten.

Lemon8 hét alternatief

In Europa hebben overheidsinstanties dezelfde zorgen over TikTok. Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, heeft al gezegd dat in Europa soortgelijke maatregelen worden overwogen. Als de Verenigde Staten daadwerkelijk een verbod op TikTok invoeren, dan mag Apple de applicatie vanaf 2025 niet meer aanbieden in de App Store. Ook in andere webwinkels wordt TikTok verboden.

Het is nog onduidelijk welke plannen Donald Trump heeft met TikTok. Op 20 januari wordt hij de volgende president van de Verenigde Staten, een dag na de deadline voor ByteDance. Mogelijk kiest Trump ervoor om het verbod op TikTok te schrappen, zeker gezien zijn eigen succesvolle account op de app. Wordt TikTok tóch verbannen? Dan staat de opvolger al klaar, want Lemon8 heeft vrijwel dezelfde functies. Grote kans dat het merendeel van de gebruikers dan overstapt naar deze nieuwe app, mits Lemon8 alle technische problemen verhelpt.