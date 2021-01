Wie in 2021 een nieuw Apple-product aanschaft, betaalt daar iets meer voor dan vorig jaar. Dat komt omdat de thuiskopieheffing is gestegen. In dit artikel zetten we de oude en nieuwe prijzen van iPhones, iPads en andere Apple-producten op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Thuiskopieheffing heeft impact op Apple-producten

Sinds 1 januari 2021 is de thuiskopieheffing op smartphones van 4,70 euro naar 7,30 euro gegaan, een prijsstijging van 2,60 euro. Consumenten die nu een Apple-telefoon kopen betalen dus meer voor dezelfde smartphone, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Daartegenover is de heffing voor wearables en tablets ietsjes omlaag gegaan. Apple Watches en iPads zijn respectievelijk 0,75 euro en 0,50 euro goedkoper geworden. Een Apple Watch Series 6 kost bijvoorbeeld nu 428,25 euro en de iPad Air (2020) haal je voor 668,50 euro in huis.

Voor computers is de thuiskopieheffing met 0,10 euro gestegen. De nieuwste MacBook Air kost zodoende 1129,10 euro. De adviesprijzen voor AirPods en de Apple TV zijn hetzelfde gebleven.

Apple heeft de prijzen op haar website direct aangepast. Bij andere verkopers kom je nog regelmatig de ‘oude’ adviesprijzen tegen. Mogelijk leggen deze verkopers het prijsverschil zelf bij om tot een ronde adviesprijs te komen.

Wat is thuiskopieheffing?

De thuiskopieheffing op smartphones, tablets en andere gegevensdragers dient als een vergoeding voor rechthebbenden van muziek, films en series. Zij krijgen een financiële compensatie voor misgelopen inkomsten, omdat mensen illegale kopieën van hun werk maken.

Stichting Onderhandelingen Thuisvergoedingen (SONT) is verantwoordelijk voor het berekenen en innen van de heffingen. Deze overheidsorganisatie zegt dat de heffing op smartphones is verhoogd omdat er steeds meer refurbished-modellen uit het buitenland gekocht worden. Over deze gebruikte toestellen is nog niet eerder Nederlandse thuiskopieheffing betaald. De huidige bedragen staan tot en met 2023 vast.

Kritiek

De Nederlandse thuiskopieheffing is omstreden. Veel fabrikanten en importeurs vinden de regeling verouderd omdat consumenten steeds meer streamen via abonnementsdiensten als Netflix en Apple TV Plus.

De verhoging schiet ook redacteurs Rens in het verkeerde keelgat. Op zustersite Android Planet schrijft hij in een opinie waarom de hogere thuiskopieheffing niet logisch voelt.

Lees verder: Opinie: hogere thuiskopieheffing op smartphones voelt niet logisch