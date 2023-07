Twitter-alternatief Threads komt eraan – en verzamelt ál je data

Ben je nog op zoek naar een alternatief voor Twitter? Dan is er goed nieuws, want Threads wordt gezien als dé vervanging van Twitter – met één groot nadeel. Dit is de nieuwe app.

Meta introduceert Threads

Vorig jaar nam Elon Musk Twitter over en er is sindsdien behoorlijk wat veranderd op het platform. Onder leiding van Musk werd het voor iedereen mogelijk om een blauw vinkje te krijgen, mits je betaalt voor het nieuwe Twitter-abonnement. Deze week maakte Musk bekend dat er een limiet komt op het aantal tweets dat je per dag kunt bekijken. De chaos op Twitter lijkt dus nog steeds niet voorbij.

Voor veel gebruikers reden genoeg om op zoek te gaan naar een alternatief voor Twitter. Meta maakt nu gebruik van de onvrede op Twitter en lanceert versneld een compleet nieuwe app: Threads. Het nieuwe platform is bedoeld om korte tekstberichten, foto’s en video’s op te plaatsen. Is dit dé vervanging van Twitter?

Threads verbonden met Instagram

Oorspronkelijk stond de lancering van Threads gepland voor eind deze maand, maar door de huidige chaos op Twitter heeft Meta besloten de app deze week al uit te brengen. Het is nog onduidelijk hoe Threads er precies uit zal zien. Wél duidelijk is dat het vrijwel dezelfde functies heeft als Twitter, zo kun je korte berichten plaatsen of foto’s en video’s delen.

Net als op Twitter is het op Threads mogelijk om mensen te volgen en gevolgd te worden door gebruikers. Meta is het moederbedrijf van Instagram, waardoor je profiel op Threads waarschijnlijk wordt verbonden met je account op Instagram. Zo moet je dezelfde gebruikersnaam hebben op beide platforms en moet je profielfoto op Threads één van je foto’s op Instagram zijn. Het is wel mogelijk om verschillende accounts te volgen en ontvolgen op Threads en Instagram.

Meta verzamelt straks nóg meer data

De gegevens die je op Instagram hebt gedeeld worden door Meta dus direct verbonden aan je nieuwe profiel op Threads. Heel verrassend is dit niet, want het bedrijf heeft een behoorlijk slechte reputatie op het gebied van gegevensbescherming. Zo kreeg Facebook eerder al een miljardenboete na het schenden van privacy. Het is daarom de vraag hoeveel data Meta van je verzamelt zodra je Threads gebruikt. Uiteraard is dat ook te zien op de App Store-pagina van Threads:

Het is de verwachting dat Meta door Threads nóg meer over je te weten komt. Het bedrijf verzamelt je data immers al via WhatsApp, Instagram en Facebook. Daar komt nu nog een platform bij, waardoor Meta alleen maar meer gegevens kan verzamelen. Wil je dat voorkomen? Dan is het voor nu, ondanks de chaos, verstandig om nog even op Twitter te blijven.

