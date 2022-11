Het maandthema van november op iPhoned: geld besparen

Vooral in deze tijd is het fijn als je wekelijks wat extra geld over hebt. Daarom is het thema van iPhoned deze maand: geld besparen!

Het maandthema van november: Geld Besparen

Op iPhoned zetten we regelmatig een specifiek thema in het zonnetje met de Maandthema-reeks. In het verleden hebben we al thema’s gehad over Fotografie, Gezondheid, Wonen en nog veel meer.

Deze keer is het thema van de maand: Geld Besparen. Vooral in deze tijd waarin toch alles een stuk duurder is geworden is het fijn als je op verschillende manieren geld kunt besparen.

Maar hoe doe je dat? Geen nood! Want iPhoned helpt je daarbij. Deze maand geven we je tips hoe je de energierekening omlaag krijgt en hoe je ook nog wat kunt besparen op je stookkosten. Verder vertellen we je hoe je een extra zakcentje kunt verdienen door je oude iPad of iPhone te verkopen en laten we zien waar je goedkoper een setje AirPods of misschien wel een MacBook kunt scoren.

Natuurlijk mogen ook niet de verschillende apps ontbreken die helpen om de wekelijkse uitgaven te verminderen. Ook die krijgen een plekje in ons thema Geld Besparen!

Vergeet niet dat deze maand ook nog Black Friday eraan komt. Ook daar kun je behoorlijk wat geld besparen op een nieuwe aanschaf. iPhoned zal daarvoor de beste deals voor je opsnorren.

Zo zie je maar, er zijn genoeg opties om nog wat extra te besparen! Wel de iPhoned-website of onze app goed blijven checken deze maand!

Is er een thema dat volgens jou te weinig aandacht krijgt, of wil je juist dat we een specifieke functie van de iPhone uitgebreid uitlichten en bekijken? Laat dan van je horen via ons contactformulier.

