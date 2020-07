Genieten van zomerse hitjes terwijl je op het strand zit: dat kan met de Teufel Boomster Go. Wil jij hem winnen? Zo doe je mee!

Maak kans op een Teufel Boomster Go

Een portable speaker is heel handig als je onderweg bent. Via je iPhone speel je al je favoriete liedjes af terwijl je aan het zwembad zit, of bijvoorbeeld tijdens een wandeltocht. Op iPhoned geven we zo’n handige bluetooth speaker weg: de Teufel Boomster Go.

Wil jij kans maken? Dan hoef je daar maar heel weinig voor te doen. Vul simpelweg onderstaand formulier in. Uit de inzendingen wordt een willekeurige winnaar gekozen, die we later bekendmaken. Meedoen kan tot en met 15 juli.

We willen Teufel bedanken voor het sponsoren van de Teufel Boomster Go.

Zie je onderstaand formulier niet, klik dan hier.

De Teufel Boomster Go is enorm stevig en daardoor perfect voor onderweg. De speaker waterdicht, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij kapot gaat in een regenbui. Ook heeft de Go een stootvaste, rubberen behuizing en kan je hem makkelijk ergens aan vast maken.

Verder gaat de Boomster Go tot tien uur lang mee en laadt de accu snel op. Met de verschillende knoppen check je hoe vol de accu nog zit, of bedien je de muziek. Ook zonder bluetooth kun je muziek luisteren, via de audio-ingang.

iPhoned vakantie-tips

