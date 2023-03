4 redenen om uit te kijken naar Tetris op Apple TV Plus

Op Apple TV+ kijk je eind maart naar de film Tetris, met Taron Egerton in de hoofdrol. Er zijn genoeg redenen om daar enthousiast over te worden.

Tetris op Apple TV Plus: 4 redenen om daar naar uit te kijken

De komende jaren zullen er steeds meer gameverfilmingen verschijnen, want superheldencomics blijken geen onuitputtelijke bron van inspiratie. Dat ook games goede films of series kunnen opleveren bewijst het waanzinnig goede The Last of Us nu op HBO Max.

Op Apple TV+ kun je vanaf eind maart de film Tetris met Taron Egerton in de hoofdrol kijken. Je weet wel, die oude game waarin blokjes van verschillende vormen naar beneden vallen die je netjes moet positioneren. Nu is Egerton gespierd genoeg om een van deze blokken te kunnen spelen, maar de film gooit het even over een andere boeg.

1. Een goed verhaal met een Nederlands randje

Tetris is een van de bekendste games aller tijden, maar de geschiedenis erachter zullen maar weinig mensen kennen. En dat terwijl het een superspannend verhaal is. Spannend genoeg voor een avondvullende film.

Tetris is in 1984 bedacht door de Russische wetenschapper Alexey Pajitnov en was al snel een hit. Eerst bij zijn collega’s, maar daarna in heel de Sovjet-Unie. Pajitnov wilde aanvankelijk geen geld met de game verdienen, maar maakte het zodat mensen plezier zouden hebben.

De game vond zijn weg naar Europa en Amerika via pc’s, maar het was Nederlander Henk Rogers (gespeeld door Taron Egerton) die de connectie met Nintendo maakte.

Dat resulteert in een een strijd om de rechten, waarbij de Sovjet-Unie de boel in eigen handen wil houden. De charismatische Rogers daarentegen wil Tetris bundelen met de Game Boy. En ten slotte is er nog het gamebedrijf Atari dat een eigen versie van de game wil maken. Ondertussen worden Pajitnov en Rogers goede vrienden.

2. Taron Egerton en zijn snor

Acteur Taron Egerton werd bij het grote publiek bekend door zijn rol in de Kingsman-films, maar sindsdien heeft hij laten zien zich in allerlei soorten rollen comfortabel te voelen. Dat werd voornamelijk duidelijk door zijn hoofdrol in de film Rocketman, waarin hij Elton John speelt. Dat deed Egerton zo goed, dat hij onder andere genomineerd werd voor een BAFTA en Screen Actors Guild Award. Op Apple TV+ kun je zijn werk kennen uit de serie Black Bird.

Het is duidelijk dat Egerton voor Tetris ook volledig voor de rol van Henk Rogers gaat. Dat zie je voornamelijk in zijn gezichtsuitdrukkingen en de manier waarop hij praat, maar die snor doet ook een hoop werk.

3. De rest van de cast

Met de casting en make-up is er duidelijk veel moeite gedaan om de acteurs te laten lijken op de personen die ze spelen. Met name Nintendo-president Hiroshi Yamauchi lijkt perfect, vertolkt door acteur Togo Igawa.

4. De vibe in de trailer zit alvast goed

Apple publiceerde onlangs de eerste trailer voor de film en daardoor hebben we direct vertrouwen in het resultaat. De vibe klopt. Van de digitale elementen die door de beelden zijn verweven tot de muziek die je ook kent uit de game. De jaren tachtig zijn weer helemaal terug. De cgi van de tanks … daar hebben we het even niet over.

