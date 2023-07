Nieuwe testversie iOS 17 – publieke bèta verschijnt binnenkort

Apple heeft de derde testversie van iOS 17 opnieuw uitgebracht, waardoor de publieke bèta niet lang meer op zich laat wachten. Dit is er nieuw.

Publieke testversie iOS 17 komt eraan

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 17 gelanceerd. De nieuwe bèta is vrijwel gelijk aan de derde testversie van iOS 17, die Apple vorige week heeft uitgebracht. Deze update is voornamelijk bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij direct aan de slag kunnen met alle nieuwe functies in iOS 17.

Dat er weinig is veranderd aan de testversie, wijst er waarschijnlijk op dat de publieke testversie van iOS 17 eraan komt. Apple heeft bij de tweede versie van bèta 3 fouten opgelost, zodat de nieuwe iOS-versie straks ook op grote schaal getest kan worden. De publieke testversie is namelijk door iedereen te downloaden. Voor de nieuwe functies hoef je dan niet te wachten op de officiële release van iOS 17.

Dit was er nieuw in iOS 17 bèta 3

In de derde testversie van iOS 17 heeft Apple weer een aantal nieuwe functies geïntroduceerd. Zo is er een nieuwe functie in de app Gezondheid gestopt, waarmee je jouw gemoedstoestand kunt vastleggen. Ook is de Fotobibliotheek iets aangepast, het weghalen en terugzetten van verwijderde foto’s gaat dan iets makkelijker.

Verder heeft de Woning-app kleine updates gekregen in iOS 17. De interface is aangepast en er zijn widgets toegevoegd. Heb je lampen waarbij je de kleur van het licht kunt aanpassen in de Woning-app? Dan wordt het met de nieuwe versie in iOS 17 een stuk makkelijker om de kleur van de lamp te veranderen.

Publieke bèta komt deze maand

Door de nieuwe update van iOS 17 is het vrijwel zeker dat de publieke bèta ieder moment kan verschijnen. Apple heeft zelf al aangekondigd dat de publieke testversie deze maand komt, zodat iedereen straks met iOS 17 aan de slag kan. Nog even geduld dus. Wil je nu alvast de functies van iOS 17 proberen? Lees dan hier hoe je de update van iOS 17 nu al kan installeren.

Dit zijn natuurlijk niet alle nieuwe functies die met (de testversie van) iOS 17 naar je iPhone komen. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier alle nieuwe functies die in september naar je iPhone komen. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal features van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

