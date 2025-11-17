Tesla-bezitters wachten al jaren op CarPlay-ondersteuning voor hun auto’s. Maar volgens de laatste geruchten duurt dat niet lang meer.

Dit is wanneer Tesla eindelijk ondersteuning voor CarPlay krijgt

Als we doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman mogen geloven is Telsa van plan om in ‘de komende maanden’ CarPlay te gaan ondersteunen. Jammer genoeg zal dat niet de nieuwste versie van CarPlay zijn, genaamd CarPlay Ultra.

Toch is het mooi dat Tesla eindelijk deze ondersteuning gaat krijgen, zelfs wanneer het de reguliere, bedrade versie van CarPlay gaat worden. CarPlay zal dan niet het hele infotainment van je Tesla overnemen, maar je krijgt de CarPlay-interface dan in een eigen, kleiner venster te zien.

Veel mensen vragen zich wel af waarom Tesla nu ineens toch interesse heeft om Apple CarPlay in hun auto’s toe te laten. Jarenlang wilde het bedrijf geen ondersteuning voor CarPlay toevoegen aan zijn auto’s.

Maar tegenwoordig vinden veel autokopers CarPlay juist heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ongeveer een derde van de mensen voor een andere auto kiest als CarPlay niet aanwezig is. Het is voor veel autorijders inmiddels een vertrouwd en makkelijk systeem om te gebruiken.

Verder waren er wat onrustige periodes rondom Elon Musk, wat het imago van het merk geen goed heeft gedaan. Tesla had daardoor de laatste tijd ook minder auto’s verkocht. Inmiddels lijkt dat allemaal iets te verbeteren, maar het is duidelijk dat de reputatie van Tesla toch een klap heeft gekregen. Wanneer CarPlay dan naar Tesla komt zal dit het automerk alleen maar goed gaan doen.

Dit is CarPlay

CarPlay werd in 2014 geïntroduceerd en was als eerste beschikbaar in de Ferrari FF, die in september van dat jaar op de markt kwam. Sindsdien hebben steeds meer automerken CarPlay gekregen.

CarPlay werkt heel eenvoudig: je sluit je iPhone aan met een kabeltje of bij sommige auto’s helemaal draadloos. Daarna verschijnen je belangrijkste gegevens automatisch op het scherm van de auto. Je hoeft dus niets te installeren of zaken in te stellen.

