Update voor Tesla-app: je iPhone wordt een nog betere autosleutel

Tesla-bezitters opgelet: een update voor de Tesla-app zorgt ervoor dat je iPhone een nog betere autosleutel wordt. Wij vertellen je hoe!

Tesla heeft een update voor de software uitgebracht. Op zich niet heel spannend, behalve dat ze nu de Ultra Wideband gaan ondersteunen. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, want de iPhone heeft die functie ingebouwd (iPhone 11 en hoger, met uitzondering van de iPhone SE-modellen).

De iPhone gebruikt de Ultra Wideband onder andere met de functie ‘Zoek in de buurt’ als je thuis je AirTag of de AirPods Pro 2 wilt vinden. Dat de functie nu ook beschikbaar wordt in de Tesla-app is fijn.

Je kunt je iPhone al als autosleutel voor je Tesla gebruiken, maar nu met de ondersteuning voor Ultra Wideband werkt deze functie nauwkeuriger en betrouwbaarder.

Je hebt hiervoor dus wel een iPhone nodig die de Ultra Wideband heeft. Ook moet je Tesla over Ultra Wideband beschikken. Dit zijn de recente Model 3 (Highland) of een 2023 Model X. Over Model S gaan geruchten dat die de update in de toekomst ook nog krijgt.

Tesla: nog steeds geen ondersteuning voor CarPlay

Ondanks dat je iPhone nu een betere autosleutel is, loopt Tesla wel achter op andere gebieden. Tesla heeft namelijk nog steeds geen ondersteuning voor Apple CarPlay. Het lijkt er ook niet op dat daar binnenkort verandering in komt.

Musk heeft nooit interesse getoond in CarPlay en houdt voorlopig vast aan Tesla’s eigen besturingssysteem. Het is jammer, want CarPlay werkt net wat fijner voor iPhone-bezitters. Maar voorlopig zit dat er niet in en moeten Tesla-gebruikers het zonder CarPlay doen.

