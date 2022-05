Tesla met Apple CarPlay: het kan nu, maar blijft behoorlijk lastig

Je kunt nu ook in een Tesla Apple Carplay gebruiken. Een Poolse ontwikkelaar heeft de benodigde software beschikbaar gemaakt, maar je hebt er wel behoorlijk wat technische kennis voor nodig.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tesla met Apple CarPlay: nog steeds erg lastig

Het is een feature die al jaren op het verlanglijstje staat van menig Tesla-bezitter: Apple CarPlay. Toch moet Elon Musk er niets van hebben, want er is nog steeds geen officiële ondersteuning voor Apple CarPlay vanuit Tesla.

Een paar maanden geleden vond een Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński het welletjes en bedacht een manier om toch Apple CarPlay in zijn Tesla werkend te krijgen. Hij deed dat met een tweetal Raspberry Pi’s (een soort minicomputer, niet veel groter dan een stapeltje creditcards), een 4G-modem, een wifi-dongle en de ingebouwde browser van de auto.

Hiermee wist hij voor elkaar te krijgen om Android Auto (Androids tegenhanger van Apple CarPlay) te gebruiken. Daarom heet zijn oplossing ook The Tesla Android Project. Hiermee kon hij vervolgens een app starten om Apple CarPlay te laden.

Voor iedereen te downloaden

De benodigde bestanden zijn nu voor iedereen te downloaden vanaf zijn website. Er staat ook stap voor stap (in het Engels) beschreven wat je nodig hebt en wat je moet doen om Apple Carplay met je Tesla werkend te krijgen. Het is een vrij uitgebreid stappenplan en je moet wel de nodige technische kennis aan boord hebben om het te installeren.

De ontwikkelaar heeft echter aangegeven dat je straks nog maar één minicomputertje nodig hebt om CarPlay te gebruiken. Ook de installatie moet een stuk sneller gaan en nog maar enkele minuten van je tijd kosten. Daarnaast moet de installatie vele malen makkelijker worden.

Lijkt je dit allemaal wel leuk, maar heb je nog geen Tesla? En vind je kopen toch echt te duur? Misschien wil je dan elektrisch private leasen? Op Beste Private Lease Deals vind je zeker goedkoopste deal om in een Tesla te rijden.

Meer over Apple CarPlay

Wil je meer weten over CarPlay? Check dan onze zes favoriete CarPlay-apps! Heb je geen CarPlay in je auto, maar zou je dat eigenlijk wel willen? Lees dan ons artikel over vier betaalbare autoradio’s die CarPlay in je auto toveren. Check ook onderstaande video voor meer informatie over Apple CarPlay.