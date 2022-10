Even terugkijken: het mini-event van Apple met twee nieuwe iPads

Gisteren kwam Apple plotseling met twee nieuwe iPads op de proppen. In dit artikel kijk je het mini-event terug en achterhaal je welke van de twee nieuwe iPads het beste bij jou past.

Apple kondigt iPads aan zonder écht Apple-event

Het is niet wat we van Apple gewend zijn. Een lancering van producten zónder event en keynote met veel bombarie. Gisteren lanceerde Apple de iPad 2022 en de iPad Pro 2022 (en de Apple TV 4K) namelijk via een reeks aan persberichten. Toch zaten wij op het puntje van onze stoelen. De site was namelijk uren daarvoor al offline gehaald.

Maar Apple zou Apple niet zijn als ze tóch een blits ‘event’-filmpje tevoorschijn toveren. En ja hoor! Hij is er. Hieronder kijk je dit mini-event van de iPads terug. Lees daarna verder om te ontdekken welke iPad bij jou past.

iPad 2022: een kleurrijke ‘instap’-iPad

Dit jaar heeft Apple zijn budget-iPad een paar vrolijke kleuren gegeven! Daarnaast is de thuisknop weggehaald en Touch ID in de aan/uit-knop geïntegreerd. Daarnaast missen we ook de koptelefoonaansluiting bij deze iPad. Ook de frontcamera zit op een andere plek: deze zit nu op de lange kant van de iPad. Dat is handig als je de iPad als laptop gebruikt en wil videobellen.

Deze veranderingen zorgen ervoor dat het scherm van de iPad 2022 iets groter is. Het schermdiagonaal meet nu 10,9-inch, net als bij de iPad Air. Daarnaast beschikt de iPad 2022 over een usb-c-poort en kunnen de cellular versies ook verbonden worden met het 5G-netwerk. We schrikken echter wel een beetje van de prijs van dit ‘instapmodel’.

De iPad Pro 2022 mét M2-chip

Ben je het mini-event van Apple aan het terugkijken en weet je echt niet waar je het moet zoeken met al die iPads? Misschien is de iPad Pro 2022 wel iets voor jou. Dit is de opvolger van de iPad Pro 2021 en de grootste en snelste tablet van Apple. Je kan bij deze iPad Pro kiezen voor een een 11 inch- en een 12,9 inch-versie. Hier zitten ook kleine verschillen in.

De grootste vernieuwing van de iPad Pro 2022 is de M2-chip. Deze krachtige chip vinden we ook al in de MacBook Air 2022. De snelheid merk je wanneer je bijvoorbeeld een video gaat bewerken. De Apple Pencil 2 heeft ook een handige nieuwe functie. De nieuwe iPad Pro herkent deze al zo’n 12 mm boven het scherm. Zo geeft de tablet al opties weer voordat je het scherm hebt aangeraakt. Zowel het design als het scherm zijn voor de rest hetzelfde gebleven.

De prijzen van de nieuwe iPads van het mini-event

Beide iPads gaan draaien op iPadOS 16. De iPad Pro 2022 is vandaag te bestellen. 26 oktober ligt hij dan op jouw deurmat. De iPad 2022 ligt op dezelfde dag in de winkels vanaf € 589 euro (64GB en Wifi). Zoals verwacht zijn de iPad Pro-modellen ook weer een tikje duurder geworden. Dit zijn de nieuwe prijzen.

11-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 1069 euro

12,9-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 1469 euro

