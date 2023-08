Temu-app: wat is het en is het betrouwbaar? (dit moet je weten)

Steeds vaker wordt je op Facebook en andere sites overspoelt met reclame voor Temu (en de bijbehorende app). Maar wat is Temu en is het betrouwbaar?

Temu-app: wat is het en is het betrouwbaar?

Niet alleen Facebook wordt ondergedompeld in advertenties voor Temu, zelfs in de App Store krijg je deze reclame te zien. Maar wat is dit eigenlijk voor een app? In het kort: Temu is een Chinese webwinkel die van alles verkoopt. Je kunt de site een beetje vergelijken met AliExpress.

Maar is Temu ook betrouwbaar? We namen de proef op de som en bestelden een aantal artikelen: een iPhone-hoesje, een Apple Watch-bandje en een oplader. We rekenden af met Paypal, maar iDEAL is ook een van de opties.

De producten werden binnen een week geleverd en voldeden aan de beschrijving. Hoe het Apple Watch-bandje ons beviel, lees je in het artikel hieronder.

Belangrijk: bekijk de reviews voordat je gaat bestellen

Natuurlijk moet je bij een product wel even goed de beschrijving lezen. Daarnaast is zeker raadzaam om de beoordelingen van andere klanten grondig te bestuderen en de foto’s te bekijken.

Soms kan een product iets afwijken van het plaatje, maar dat was bij sites als Wish en AlieExpress ook het geval. Soms is dat ook niet zo heel erg, maar dat wil je natuurlijk niet bij alles. Ook mooi: Temu vraagt geen verzendkosten, maar je moet bij de site wel minstens voor 5 euro bestellen.

Onderzoek zegt: pas op

Het klinkt ook allemaal best oké: je hebt een enorm aanbod, goedkope producten, zonder verzendkosten. Toch blijft het belangrijk om het onderzoek van de Consumentenbond van een paar jaar geleden in je achterhoofd te houden.

Daarin stond dat in 2019 zo’n 66% van de geleverde producten bij soortgelijke sites in Europa niet in de winkel mochten liggen. De redenen waarom de producten niet voldeden aan de Europese veiligheidseisen waren verschillend. Zo was er kinderspeelgoed waar kleine stukjes van af konden breken en hadden sommige sieraden te hoge concentraties van ingrediënten waarvoor een beperking geldt.

Dat wilt niet zeggen dat dit ook bij Temu het geval is, maar het is wel slim om altijd even op je hoede te zijn voordat je de website helemaal als ‘betrouwbaar’ gaat bestempelen. Een bandje voor je Apple Watch is waarschijnlijk behoorlijk veilig om te bestellen, maar bij elektronische apparaten moet je toch wel eventjes wat voorzichtiger zijn.

Rondneuzen op Temu blijft leuk

Desondanks blijft het leuk om even rond te neuzen in de Temu-app. Schijnbaar zijn veel mensen het daarmee eens. De app staat op dit moment op de eerste plek van top gratis apps in de App Store. De reviews zijn ook goed, met 4,6 sterren (van maximaal 5).

