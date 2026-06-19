Wil je een tv-programma van vroeger weer eens zien? Grote kans dat je het vindt in ‘De Schatkamer’. Hier kun je gratis oude televisieprogramma kijken!



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Zo kun je altijd en overal gratis oude televisieprogramma’s terugkijken

Vind je de televisieprogramma’s van tegenwoordig ook helemaal niets? En zou je het leuk vinden om weer eens wat oude televisieprogramma’s als Floris, Ron’s Honeymoonquiz of Otje te kijken? Dan hebben we goed nieuws, want met de website van ‘De Schatkamer‘ kan dat nu!

De website voelt een beetje als een soort Netflix, maar dan vol met oude Nederlandse tv en radio. Je vindt er honderdduizenden programma’s uit het archief van Beeld & Geluid, en dan vooral van de publieke omroepen vanaf ongeveer 1920 tot 2020. Er is jammer genoeg geen app beschikbaar, dus je moet de website bekijken via Safari op je iPhone, iPad of Macbook.

Je moet hierbij denken aan oude afleveringen van bekende jeugdprogramma’s, reportages, nieuwsuitzendingen, amusementprogramma’s en nog veel meer. Je kunt dan lekker vanaf de bank door honderd jaar Nederlandse media grasduinen.

En het mooie is, dat je er niets voor hoeft te betalen. Sterker nog, je hoeft je niet eens te registreren. Je kunt alleen geen afspeellijsten maken zonder eerst in te loggen. De Schatkamer is 24 uur per dag beschikbaar, zonder reclame. Nou ja, zonder reclame… Je kunt er ook naar oude reclame-uitzendingen kijken, als je dat wilt.

Je favoriete televisieprogramma’s zoeken

Wil je weten of je favoriete programma beschikbaar is? Dan kun je met het zoekvak boven aan de website de titel invullen. Je kunt ook door alle genres bladeren. Zo kom je vanzelf wel iets tegen wat je nog van vroeger kent. Volgens de website staan er inmiddels honderduizenden programma’s op, dus er is altijd wel iets van je gading te vinden.

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Meer programma’s volgen nog

Toch staat er niet álles op. Sommige programma’s mogen nog niet online worden gezet, bijvoorbeeld omdat ze de rechten niet hebben. Ook recente programma’s zijn vaak wel te vinden, alleen kun je ze niet afspelen. Commerciële televisie is er ook niet, al wil Beeld & Geluid dat in de toekomst graag nog een keer toevoegen.

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