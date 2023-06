Omgekeerde wereld: Telegram kopieert WhatsApp Stories

Meestal is het andersom, maar nu neemt Telegram een functie van WhatsApp over. Het gaat om de tijdelijke foto’s en filmpjes, beter bekend als Stories. In Telegram kon je de Stories tot nog toe vermijden, maar dat is binnenkort ook afgelopen.

Telegram Stories verschijnen volgende maand

Stories zijn tijdelijke foto’s en filmpjes. Ze zijn populair geworden door diensten als Snapchat en Instagram, maar inmiddels kom je ze werkelijk overal tegen. Zelfs de Status-functie van WhatsApp is een aangepaste vorm van Stories.

Een plek waar je Stories tot nog toe kon vermijden, is in de berichten-app Telegram. Maar ook daar ontkom je er binnenkort niet meer aan, want de functie wordt in juli aan de dienst toegevoegd.

Gebruikers vragen om Stories

De komst van Stories naar Telegram werd afgelopen maandag bekendgemaakt door Pavel Durov, de CEO van Telegram. In een bericht op zijn Telegram-kanaal zei Durov dat meer dan de helft van alle verzoeken van gebruikers over een Stories-functie gaat. ‘In eerste instantie waren we hier tegen, omdat Stories al overal aanwezig zijn. Maar Telegram zou Telegram niet zijn als we niet naar onze gebruikers zouden luisteren’, aldus Durov.

Zo werken Telegram Stories

Met Stories op Telegram bepaal je zelf bepalen wie je verhalen kan zien. Je kunt ze zichtbaar maken voor iedereen, je contacten, een paar geselecteerde contacten of een lijst met goede vrienden. Stories worden bovenaan je chat-lijst geplaatst en je hebt de mogelijkheid om ze te verbergen.

Je kunt bijschriften en links toevoegen aan je Stories en mensen taggen. Daarbij bepaal je zelf wanneer je Story eindigt. Dat kan na 6, 12, 24 of 48 uur. Maar het is ook mogelijk om een Story permanent op je profielpagina weer te geven, op een vergelijkbare manier als je bij Instagram met een Story-highlight doet.

Telegram Stories bevinden zich in de laatste testfase en zullen begin juli beschikbaar komen. Durov gelooft dat de functie ‘een nieuw tijdperk zal inluiden op Telegram’ en het platform nog socialer zal maken dan het nu al is.

