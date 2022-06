Telegram Premium: dit kun je ermee (maar het is niet de moeite waard)

De berichten-app Telegram blijft maar groeien. Nu komt de dienst met een Premium-abonnement. Je krijgt allerlei nieuwe functies, maar daar moet je wel voor betalen. Toch vinden we Telegram Premium niet de prijs waard en hier lees je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telegram onthult Premium-abonnement

Op de redactie van iPhoned is Telegram dé standaard-app voor onderlinge berichten. Dit alternatief voor WhatsApp staat voornamelijk bekend om de onafhankelijkheid van grote bedrijven als Facebook, Apple en Google. Daarnaast is de app stabiel en gaat het redelijk goed om met je gegevens. Iets wat we van WhatsApp niet altijd kunnen zeggen.

De populaire berichten-app heeft nu Telegram Premium uitgebracht. Dit is een abonnementsvorm waarmee je tegen betaling extra functies krijgt. Telegram Premium kost 5,49 euro per maand.

Dit krijg je bij de Premium-versie van Telegram

Als je een abonnement op Telegram Premium neemt, krijg je daar verschillende functies bij. We geven toe: sommige opties zijn best handig, maar de meeste zijn wat ons betreft overbodig.

Er is wel een positieve uitschieter: je kan bestanden van maar liefst 4 GB versturen. Met WhatsApp kun je slechts tot bestanden van 2 GB gaan. Daarnaast download je deze bestanden ook sneller met Telegram. Telegram Premium verdubbelt dus veel limieten: de hoeveelheid data, het aantal chats, mappen en stickers.

De functie ‘Geavanceerd chatbeheer’ klinkt goed, maar de functies die hieronder vallen (zoals het automatisch verbergen en archiveren van nieuwe chats) zou je eigenlijk bij de standaardversie verwachten. We zijn wel enthousiast over de spraak-naar-tekstfunctie. Hiermee kan je met Telegram Premium gesproken berichten automatisch vertalen naar tekst.

Waarom wij geen abonnement nemen op Telegram Premium

We worden echter minder warm van de exclusieve stickers die Telegram Premium ons beloofd. Mensen met een Telegram Premium-account kunnen nu ook aan de wereld laten zien dat ze betalen voor hun chat-app. Ze krijgen dan een vinkje achter hun naam of profielfoto. We vinden dat nogal een overbodige functie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Al met al gebruiken wij Telegram maar al te graag. Maar we zijn niet van plan om een abonnement af te sluiten voor 5,50 euro per maand. Het is waarschijnlijk wel handig voor bedrijven die graag het officiële informatie-account of groepschat willen verifiëren. Met het Premium-account poets je je profiel op en krijg je dat vinkje achter je naam. Dat kan zorgen voor meer betrouwbaarheid.

De gratis versie van Telegram is meer dan prima

Gelukkig blijft de standaardversie ook bestaan. Sterker nog: dit nieuwe verdienmodel zorgt er volgens Telegram voor dat jij de app nog steeds gratis gebruikt! Telegram belooft daarnaast dat de gratis versie ook updates blijft krijgen.

Je kan dus gewoon blijven chatten, stickers delen en bewegende plaatjes versturen via de gratis app. Spendeer je de helft van de dag op de app? Misschien is Telegram Premium dan wel iets voor jou, om de makers te ondersteunen. Wij nemen in ieder geval genoegen met de gratis versie van Telegram, tot Premium écht goede functies krijgt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Telegram-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.