Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur is vorig jaar flink toegenomen. De politie schreef 40 procent meer bekeuringen uit, waardoor het totaal op ruim 168,000 kwam.

Lees verder na de advertentie.

Veel boetes voor telefoongebruik achter het stuur

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus met behulp van CJIB-cijfers, de instantie die verantwoordelijk is voor het innen van verkeersboetes. Het onderzoeksbureau concludeert dat er in 2020 gemiddeld 459 bekeuringen per dag voor telefoongebruik achter het stuur zijn uitgeschreven. Deze boetes leverden in totaal ruim 32 miljoen euro op voor de schatkist.

In ruim driekwart van de gemeenten steeg het aantal uitgeschreven boetes. In Veenendaal werd de grootste stijging waargenomen. Bijna 50.000 boetes waren voor fietsers die onderweg in de weer waren met hun telefoon. Sinds de zomer van 2019 is er een smartphoneverbod voor fietsers van kracht.

Het CJIB zegt dat het merendeel van de boetes opgelegd is door agenten die zien dat bestuurders achter het stuur met hun telefoon in de weer zijn. Sinds 2020 wordt er ook met camera’s gecontroleerd op bellende en appende automobilisten.

Volgens de politie komt de stijging echter ook door een verandering in aandacht voor verkeersgedrag. Men zou tijdens de coronacrisis meer aandacht hebben geschonken aan “excessieve overtredingen” en juist minder geplande verkeerscontroles hebben gehouden.

Tips om veilig de weg op te gaan

Het is onderweg verboden om met je telefoon, of een ander mobiel apparaat, in de weer te zijn. Je mag het toestel niet in je hand houden. Wanneer je je telefoon onderweg wel nodig hebt, bijvoorbeeld tijdens het navigeren, is het raadzaam om een houder aan te schaffen.

Smartphones beschikken bovendien over speciale versies voor onderweg. iPhones hebben CarPlay terwijl Android-telefoons zijn uitgerust met Android Auto. Op die manier kun je onderweg op een veilige manier bellen, navigeren en bijvoorbeeld muziek opzetten.

In onderstaande video praat iPhoned-redacteur Lars je bij over de mogelijkheden van CarPlay. Apples systeem voor onderweg start automatisch op wanneer je je telefoon met je auto verbindt. Wanneer dit niet gebeurt, kun je CarPlay altijd nog handmatig installeren.

Meer over Apple CarPlay: