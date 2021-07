Poll: Waar loop jij tegenaan bij het afsluiten van een telefoonabonnement?

Volgens onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vinden veel mensen het lastig om een nieuw telefoonabonnement af te sluiten. Geldt dit ook voor jou, of niet? Breng je stem uit in onze poll!

Lees verder na de advertentie.

Poll: Hoe is het om een telefoonabonnement af te sluiten?

De ACM schrijft dat consumenten het vooral lastig vinden om prijzen van telecomproviders onderling te vergelijken. Maar liefst 45 procent heeft moeite om overzicht te bewaren.

Dat is een opvallende uitslag, want uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat 60 procent van de respondenten de informatie van providers over prijzen en voorwaarden wél begrijpt.

Wij zijn daarom benieuwd hoe het er bij onze lezers aantoegaat. Heb jij weleens problemen met het afsluiten van een telefoonabonnement, of loopt het op rolletjes? Via onderstaande poll kun je je stem uitbrengen.

Zie je geen poll? Zo kun je alsnog stemmen!

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat de meerderheid van de consumenten blij is met haar/zijn huidige telefoonabonnement. Liefst 65 procent ziet geen reden om over te stappen naar een concurrent.

Over dat overstappen gesproken, de meeste respondenten hebben zo’n 2 uur nodig om een nieuw abonnement uit te zoeken.

De meest genoemde redenen om van de ene naar de andere provider te gaan liggen voor de hand: prijs, inhoud van het pakket en de snelheid van het mobiele internet. Wanneer klanten meerdere diensten bij één partij afnemen, zoals vast en mobiel internet, zijn ze minder geneigd om sneller over te stappen.

Prijsvergelijkers op iPhoned

Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar iPhoned is een uitstekende plek voor het vergelijken van telefoonabonnement. Onze prijsvergelijkers halen continu alle aanbiedingen van providers en webwinkels binnen waardoor je makkelijk en overzichtelijk de beste deal eruit kunt vissen.

Deze dienst is gratis en de prijsvergelijkers zijn zo compleet mogelijk. We worden dus niet betaald door één partij om hun abonnementen in de schijnwerpers te zetten. Pas op het moment dat jij ergens een telefoonabonnement afsluit, maken wij kans op een commissie. Onze prijsvergelijkers zijn voor jou dus gratis en ons advies is onafhankelijk.