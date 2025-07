Telefoon-app krijgt grootste update ooit in iOS 26 – dit is er nieuw

De Telefoon-app krijgt in iOS 26 niet alleen een compleet vernieuwde lay-out, maar ook enkele nieuwe functies. Dit kun je ervan verwachten!

We zetten alle veranderingen die er voor de Telefoon-app met de komst van iOS 26 dit najaar aan zitten te komen voor je op een rij.

Design

Alle iOS 26-gebruikers krijgen Liquid Glass-elementen op hun iPhone. Je kunt wel kiezen of je de nieuwe ‘Unified’ lay-out van Apple wilt gebruiken, of de ‘Klassieke’ weergave. Wat je ook kiest, je keuze is omkeerbaar. Je kunt op elk moment wisselen tussen de twee lay-outs. Kies je voor het nieuwe ontwerp, dan worden de tabbladen ‘Favorieten’, ‘Recente gesprekken’ en ‘Voicemail’ samengevoegd tot één nieuw tabblad ‘Gesprekken’.

Call screening

iOS 26 heeft de nieuwe optie ‘Onbekende bellers weergeven’, die erg handig is. Het komt erop neer dat je iPhone inkomende gesprekken van onbekende nummers beantwoordt en automatisch vraagt wie er belt en waarom. Dit gebeurt allemaal al voordat je het eerste belsignaal hoort.

Dus als je iPhone overgaat, heb je meer informatie om te beslissen of je opneemt of niet. Daarnaast komt de nieuwe functie van de Berichten-app om onbekende nummers in een apart gedeelte van de app te filteren nu ook naar de Telefoon-app.

Hold assist

Vergelijkbaar met het screenen van gesprekken biedt de Telefoon-app in iOS 26 ook de functie ‘Hold assist’. Als je in de wacht wordt gezet tijdens een gesprek, kun je met Hold Assist het gesprek beëindigen en verder gaan met je dagelijkse bezigheden. Je iPhone wacht tot er iemand beschikbaar is en belt jou dan om je te laten weten dat er iemand klaar staat om met je te praten.

Apple Intelligence voor vertalingen en voicemail

Met behulp van Apple Intelligence kan de Telefoon-app twee nieuwe dingen doen in iOS 26:

Met Live Translation kun je gesprekken voeren met mensen die een andere taal spreken. AI spreekt de vertalingen daarbij hardop uit.

kun je gesprekken voeren met mensen die een andere taal spreken. AI spreekt de vertalingen daarbij hardop uit. Voicemail transcripts geven je dankzij AI samenvattingen sneller een idee waarom iemand heeft gebeld.

Deze functies zijn uiteraard beperkt tot de nieuwere iPhone-modellen die Apple Intelligence ondersteunen.

Telefoon-app komt naar de Mac en iPad

De bovenstaande veranderingen zijn niet alleen van toepassing voor de iPhone. Apple brengt zijn Telefoon-app namelijk ook naar de iPad en Mac, met het verschijnen van iPadOS 26 en macOS Tahoe. Je vindt er dezelfde functies als op de iPhone, maar ook een nieuwe lay-out die beter gebruikmaakt van het grotere schermoppervlak van de Mac en de iPad.

In iOS 26 ben je niet meer beperkt tot de Telefoon-app

In iOS 26 kunnen ontwikkelaars ondersteuning voor mobiele telefoongesprekken en SMS/MMS/RCS-berichten implementeren in apps van derden. Alleen iPhone-gebruikers in de EU zullen van deze functionaliteit gebruik kunnen maken. Apple heeft de functies waarschijnlijk uitgebreid als reactie op de verwachte regelgeving onder de EU-wet op de digitale markten. Apps van derden konden overigens wel al bellen en berichten versturen via wifi.

De nieuwe functionaliteit is alleen mogelijk als je een van de ondersteunde apps hebt geselecteerd als standaard bel-app en/of standaard berichten-app in iOS 26. Anders is de functionaliteit niet ingeschakeld. iOS 26 is momenteel in bèta. De update wordt naar verwachting in september vrijgegeven voor het grote publiek.