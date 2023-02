Ted Lasso keert terug voor het derde seizoen (dit is wanneer)

Fans van Ted Lasso kunnen in hun handen wrijven want er komt een seizoen 3. En het mooie is: je hoeft niet eens zo heel lang meer te wachten!

Ted Lasso: derde seizoen komt eraan

Na het uiterst succesvolle eerste en tweede seizoen, komt er nu ook een derde seizoen van Ted Lasso. En die nieuwe afleveringen komen al heel snel. Het nieuwe seizoen kun je namelijk al vanaf 15 maart exclusief op Apple TV Plus zien. Kun je niet wachten? Bekijk hieronder vast de nieuwe trailer!

In deze vermakelijke comedyserie wordt de Amerikaanse voetbaltrainer Ted lasso ingehuurd door een rijke, gescheiden vrouw om het Engelse elftal AFC Richmond te coachen. Ted heeft echter totaal geen enkele ervaring met het coachen van een elftal.

De serie zit tjokvol humor en de afleveringen van de eerste twee seizoenen hebben ook een zeer goede rating op de website IMDB. Niet zo heel verwonderlijk, want Ted Lasso wordt gespeeld door Jason Sudeikis die je misschien wel kent uit de populaire show Saturday Night Live.

Het derde seizoen van Ted Lasso is alleen te bekijken op Apple TV Plus. Dit seizoen bestaat weer uit 12 afleveringen, net zoals het tweede seizoen (het eerste seizoen had er 10). Wil je op 15 maart dus meteen beginnen met kijken? Dan moet je een abonnement op Apple TV Plus nemen.

Meer nieuws op Apple TV Plus

Er is sinds kort nog veel meer te zien op Apple TV Plus. Zo kun je nu ook genieten van de serie ‘Dear Edward’ waarbij de jonge Edward de enige overlevende van een vliegtuigcrash is. Een groep vreemdelingen die allemaal iemand verloren heeft, komt bij elkaar om te leren weer verder te gaan met leven.

Daarnaast stap je met de serie ‘Hello Tomorrow’ in de retrotoekomst, met jetpacks en robots voor alle kleine taken. Daar ontmoet je Jack Billings (gespeeld door Billy Crudup) die samen met een team probeert huisjes te verhuren op de maan.

Meer weten wat er nieuw is op Apple TV Plus en de andere streamingdiensten deze maand? Check dan het onderstaand artikel!

