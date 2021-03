Vacature: iPhoned zoekt een techredacteur (fulltime)

Bij iPhoned en Android Planet zijn we op zoek naar een enthousiaste fulltime techredacteur. Kom jij ons team versterken? Solliciteer dan nu!

iPhoned zoekt techredacteur

BigSpark B.V., de uitgever van iPhoned en zustersite Android Planet, is op zoek naar een nieuwe techredacteur (m/v). We zoeken iemand die zich thuis voelt in de wereld van Apple, Android en aanverwante thema’s en hier helder over kan schrijven. De functie staat open voor zowel starters, als ervaren techredacteuren.

Techredacteur: ons verlanglijstje

We zoeken een redacteur met relevante ervaring. Je hebt een passie voor tech, online en journalistiek en het volgende is op jou van toepassing:

MBO , HBO of WO werk- en denkniveau;

, of werk- en denkniveau; Een aantoonbare passie voor tech en online journalistiek , in bijzonder voor Android , Apple en andere relevante thema’s op het gebied van tech;

, in bijzonder voor , en andere relevante thema’s op het gebied van tech; Je bent secuur , zorgvuldig en kritisch en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in zowel spreken als schrijven;

, en en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in zowel spreken als schrijven; Je bent creatief , zelfstandig en resultaatgericht , je brengt proactief ideeën in en bent in staat om gestructureerd en planmatig zaken tijdig af te krijgen.

, en , je brengt proactief ideeën in en bent in staat om gestructureerd en planmatig zaken tijdig af te krijgen. Je kunt reflecteren op je eigen werk en resultaten. Je bent gedreven om jezelf telkens weer te verbeteren.

op je eigen werk en resultaten. Je bent gedreven om jezelf telkens weer te verbeteren. Ervaring met werken in teamverband is een pré. Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Daarnaast waarderen we het als je ervaring hebt met WordPress en SEO en je uit de voeten kan met beeldbewerking en social media. Kun je ook nog eens goed video’s presenteren? Helemaal mooi meegenomen!

Dit bieden wij jou

Mogelijkheid om voor een miljoenenpubliek te schrijven;

De kans om jouw journalistieke vaardigheden in de praktijk te brengen én verder te ontwikkelen;

De kans om nieuwe hardware als eerste te zien en proberen;

Ervaren, collegiale techredactie die elkaar ondersteunt;

Een marktconform salaris;

26 vakantiedagen;

Reiskosten naar ons kantoor in hartje Nijmegen vergoed;

Smartphone met abonnement;

MacBook- of Windows-laptop;

Persoonlijk opleidingsplan.

Dit ga je doen

Op de redactie van BigSpark liggen er direct diverse uitdagingen op je te wachten. Zo kan jouw werkweek er straks uitzien:

Iedere dag bedenk jij onderscheidende invalshoeken die aansluiten op onze doelgroep. Speel op een originele manier in op actuele gebeurtenissen, doe live verslag van een evenement, schrijf een duurzame gids die langere tijd betekenisvol blijft of verzin iets anders!

Je test de nieuwste smartphones , tablets en andere gadgets. Je speurt de App Store en Play Store af op zoek naar onderscheidende apps die de moeite waard zijn om gedownload te worden. Daarna leg je de voor- en nadelen bloot en vertaal je dit naar een objectief en onafhankelijk advies, bijvoorbeeld in een review ;

, tablets en andere gadgets. Je speurt de App Store en Play Store af op zoek naar onderscheidende apps die de moeite waard zijn om gedownload te worden. Daarna leg je de voor- en nadelen bloot en vertaal je dit naar een objectief en onafhankelijk advies, bijvoorbeeld in een ; Je helpt onze lezers om wegwijs te worden in de wereld van smartphones en tech . Je maakt koopgidsen en toestelpagina’s , waarmee je mensen helpt om betere (aankoop)keuzes te maken;

en . Je maakt en , waarmee je mensen helpt om betere (aankoop)keuzes te maken; Je verdiept je in de trends , zet interviews op en checkt of de feiten kloppen. Je krijgt de ruimte om in een thema te duiken en hier een kwalitatief opiniestuk of achtergrondverhaal van te maken;

, zet op en checkt of de feiten kloppen. Je krijgt de ruimte om in een thema te duiken en hier een kwalitatief of van te maken; Je denkt samen met de rest van BigSpark mee over nieuwe manieren om onze websites te verbeteren en onze doelgroep nog beter te informeren en amuseren met de dingen die we maken.

Bij BigSpark bepaalt de redactie in samenwerking met de andere teams zelf de kwartaaldoelen. Dit doen we om samen te leren, vernieuwen en groeien.

Over BigSpark

Bij BigSpark werken we met een jong en ambitieus team aan betekenisvolle concepten en ideeën, waarmee we het verschil kunnen maken. Dit doen we vanuit onze werklocatie in Nijmegen, vlak naast het Centraal Station. Ons team bestaat uit meer dan 18 professionals en een selectie van de beste online experts uit de regio.

Onze sites, apps en prijsvergelijkers zitten boordevol unieke content en innovaties waarmee we een unieke positie in de markt innemen. We zijn er vol op gericht deze positie verder uit te bouwen. Je krijgt bij BigSpark de kans om echt de diepte in te gaan en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Meer weten of direct solliciteren?

Zowel starters als ervaren redacteuren worden uitgenodigd te reageren. Wil je meer weten over de functie, langskomen om het bedrijf en het team te zien, of wil je via een digitale afspraak coronaproof een gesprek aangaan? Je bent in al deze gevallen van harte welkom!

Heb je nog vragen over de functie van techredacteur? Neem dan contact op met Lars Paymans via lars@bigspark.com, per telefoon op 024 – 737 01 91 of solliciteer direct via de button hieronder.