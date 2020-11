De nieuwe MacBook Air heeft geen ventilator meer, maar afgezien daarvan lijkt de laptop als twee druppels water op zijn voorganger. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Pro.

Teardown: MacBook Air en Pro met Apple M1-chip

iFixit heeft de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro uit elkaar gehaald tijdens een zogeheten teardown. Hoewel deze laptops op papier een nieuw hoofdstuk voor Apple inluiden – men stapt immers over van Intel naar haar eigen M1-chip – is er onder de motorkap maar weinig veranderd.

Sterker nog; de nieuwe Apple-laptops zijn vrijwel identiek aan hun voorgangers met Intel-chip. Maar, bij de MacBook Air is er wel een duidelijke verandering zichtbaar. Het nieuwe model heeft namelijk geen ventilator.

MacBook Air mét ventilator

Nieuwe MacBook Air zonder ventilator

In plaats daarvan wordt de laptop passief gekoeld via een aluminium hitteverspreider aan de zijkant van het moederbord. Deze is er om figuurlijk stoom af te blazen. iFixit denkt dat de nieuwe MacBook Air dankzij deze passieve koeling mogelijk minder snel afkoelt dan de vorige Air.

Lastig te repareren

De nieuwe MacBook Pro heeft nog wel een ventilator en is afgezien van de M1-chip identiek aan zijn voorganger. Daarover gesproken, iFixit heeft de nieuwe chip natuurlijk uitgebreid bekeken.

De reparatiesite concludeert dat de nieuwe laptops ontzettend lastig te repareren zijn. Dat komt omdat meerdere computeronderdelen in de M1-chip verwerkt zijn, waaronder de grafische processor. Ook is het hierdoor veel lastiger om achteraf bijvoorbeeld extra geheugen bij te plaatsen, schrijft iFixit.

Over de M1-chip

Vaarwel Intel, hallo M1. Na een jarenlange samenwerking gaan Apple-computers in 2020 compleet op eigen benen staan. De M1-chip wordt compleet door Apple zelf gemaakt en daardoor is het bedrijf niet afhankelijk van toeleveranciers, zoals Intel. Bovendien claimt de iPhone-maker dat de M1-chip een stuk sneller is en de eerste benchmarks ondersteunen deze uitspraak.

De eerste Macs met een M1-chip zijn de MacBook Air, de 13 inch-MacBook Pro en Mac mini. In de komende twee jaar maken alle Apple-computers de overstap vanaf Intel. In onze vergelijking tussen Intel en de M1-chip maken we de balans op: wat gaat er de komende jaren veranderen?

