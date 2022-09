Teardown iPhone 14: kapotte achterkant is nu eenvoudig te repareren

Een kapotte achterkant komt regelmatig voor bij een iPhone die ongelukkig op de grond is gevallen. Maar er is goed nieuws. Want volgens een teardown van de iPhone 14 is de achterkant nu makkelijker te repareren!

Apple maakt reparatie iPhone 14 makkelijker

De nieuwe iPhone 14 is volgens het YouTube-kanaal van iFixit een stuk beter te repareren dan de iPhone 13. Zo kan je de iPhone nu via de achterkant openen en krijg je zo makkelijker toegang tot de overige onderdelen. Er zit hier nog een extra voordeel aan. Hier zitten ook de onderdelen die het vaakst kapot gaan, dus het wordt makkelijker om erbij te kunnen.

Glazen achterkant bij iPhone 14 kan heel blijven

De glazen achterkant zat voorheen vastgelijmd aan de rest van het toestel. Je kon het glas alleen verwijderen met een speciale lasermachine. Als je dit deed moest je het glas ook in stukjes eraf schrapen. Dit is overigens nog steeds het geval bij de iPhone 14 Pro-modellen.

Met de reguliere iPhone 14 is de glazen achterkant in zijn geheel af te nemen. Dat is ook handig voor het hergebruiken van dit onderdeel. iFixit geeft de iPhone 14 na deze teardown dan ook een ‘repareer-score’ van 7 uit 10. Deze score hebben we niet meer gezien sinds de iPhone 7.

iPhone nog steeds niet helemaal zelf te repareren

Aan de andere kant lijkt het erop dat Apple nog steeds een ‘software-lock’ heeft in hun hardware. Sommige onderdelen zijn zo geprogrammeerd dat ze alleen werken op een specifieke iPhone. Kun je het onderdeel zelf niet opnieuw programmeren voor een andere iPhone? Dan werkt het onderdeel niet.

Het bekende YouTube-kanaal Phone Repair Guru heeft na een teardown ook nog iets bijzonders ontdekt. Wanneer je bepaalde onderdelen verwijdert (en ze weer terugstopt) worden ze niet meer herkend door dezelfde iPhone 14. Dit gaat onder andere op voor de camera.

Dat is wel vreemd, want Apple lijkt de laatste jaren juist meer en meer in te zetten op het zelf repareren van je telefoon of andere Apple-producten. Onlangs lanceerde het bedrijf zelfs het ‘Self Service Repair-programma‘ in de Verenigde Staten.

