Afgelopen week werd de iMac 2020 onthuld en de nieuwe computer van Apple is nu al volledig uit elkaar gehaald. Benieuwd naar de binnenkant, opvallendheden en meer? Lees dan snel verder.

Teardown Apple iMac (2020)

Apples nieuwste iMac (2020) van 27 inch werd afgelopen week gepresenteerd. Qua uiterlijk zagen we geen verschillen met zijn voorganger en ook de Apple Silicon-chip was nog niet van de partij. Onder de motorkap zijn er echter wel verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Er is nu een eerste teardown verschenen, waarin de nieuwe Apple-computer uit elkaar wordt gehaald en daarbij vallen enkele dingen op. De video is verschenen op het kanaal van OWC en onder andere MacRumors heeft de opvallendheden onder elkaar gezet.

De grootste verandering is logischerwijs het ontbreken van een conventionele harde schijf. Bij deze iMac 2020 heb je namelijk alleen maar keuze voor veel snellere SSD’s. OWC zegt dat dat het uit elkaar halen, daardoor ook wat sneller gaat. Allerlei connectoren voor de ouderwetse harde schijven zijn namelijk niet meer nodig.

De SSD’s zijn direct op het moederbord gesoldeerd en als je kiest voor de 4TB of 8TB-iMac kun je er nog een extra SSD instoppen. Koop je een variant van 256GB tot en met 2TB, dan is deze mogelijkheid niet aan boord. Doordat een harde schijf ontbreekt is er wat extra loze ruimte in de iMac te vinden. Bij de iMac Pro heeft Apple gekozen om daar extra koelingsmogelijkheden te gebruiken, maar bij deze nieuwe computer is dat niet het geval.

Ook is er een extra microfoon aan de onderkant van de iMac (2020) geplaatst. De vernieuwde webcam (met een 1080p-resolutie) is aan het LCD-scherm bevestigd. Als je de glasplaat bij de iMac verwijdert, moet je dus opletten om ook die kabel direct los te maken.

Voor de rest veel van hetzelfde

Voor de rest is de binnenkant veelal hetzelfde als eerdere modellen en dat is fijn te noemen. Qua reparatie door een professioneel bedrijf levert dat weinig problemen op en ook de prijs van die interne componenten is al bekend. Zo wordt er onder andere gebruikgemaakt van dezelfde voeding, koeling en hoofdtelefoonaansluiting. Ook lijken de speakers hetzelfde te zijn als bij vorige iMacs, alhoewel Apple wel zegt dat ze voorzien zijn van een upgrade.

Wil je zelf een upgrade uitvoeren, dan is alleen het toevoegen van meer werkgeheugen aan te raden. Dat doe je namelijk zelf makkelijk en snel. Kwestie van een paneeltje aan de achterkant van de iMac (2020) verwijderen en de nieuwe modules plaatsen.

De nieuwe iMac bevat een speciaal laagje nanotextuur-glas, waardoor het scherm altijd goed afleesbaar blijft. Ook hebben we de verschillen van het 2019- en 2020-model voor je op een rijtje gezet. Check tot slot ook nog ons artikel om nu wel of juist geen Mac te kopen van de huidige generatie met een Intel-processor.

