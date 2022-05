Eerste video van nieuwe iPhone-functie ‘Tap to Pay’ opgedoken

Apple kondigde in februari de nieuwe iPhone-functie Tap to Pay aan, waarbij je je iPhone gebruikt als een betaalterminal. Een opgedoken video laat zien dat Apple de functie al test in het Apple Park Visitor Center.

iPhone-functie Tap to Pay

Met een iPhone is het al een paar jaar mogelijk om contactloze betalingen te doen, via Apple Pay. Binnenkort kun je ook met je toestel contactloze betalingen ontvangen, met het zogeheten ‘Tap to Pay’. Hierbij fungeert je iPhone als een pinapparaat.

Apple lanceert de functie later dit jaar in de Verenigde Staten, maar test er nu al mee in het Apple Park Visitor Center. Dit blijkt uit een video die gedeeld wordt op Twitter.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

In de video is te zien hoe een winkelmedewerker de Tap to Pay-functie activeert. Het iPhone-scherm laat het verschuldigde bedrag van 56,75 dollar zien, met daarboven de tekst ‘Hold here to Pay’. De klant hoeft vervolgens alleen de iPhone met Apple Pay in de buurt te houden om de contactloze betaling uit te voeren.

Wanneer is de release?

Tap to Pay wordt ergens dit jaar gelanceerd. Een precieze datum is nog niet bekend: mogelijk gebeurt dit met de release van iOS 16 in september. De functie wordt aanvankelijk alleen uitgerold in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wanneer Tap to Pay naar Nederland komt.

Tap to Pay is ideaal voor kleine winkeliers, die geen prijzige betaalterminal hoeven aan te schaffen. Of wat dacht je van particuliere verkopers op Marktplaats, of op een rommelmarkt. Overigens was het al mogelijk om met een iPhone betalingen te accepteren, maar dan wel in combinatie met een accessoire, zoals de Square Reader.

