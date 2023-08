Apple lanceert Tap to Pay op iPhone in Nederland – betalen nóg makkelijker

Apple heeft Tap to Pay op iPhone gelanceerd in Nederland, waardoor het veel makkelijker is om met je telefoon te betalen. Dit kun je met de nieuwe dienst.

Tap to Pay gelanceerd in Nederland

Vanaf vandaag is er een nieuwe dienst beschikbaar op je iPhone, want Apple heeft Tap to Pay gelanceerd in Nederland. Dit is een uitbreiding van Apple Pay, dat je sinds 2019 in Nederland kunt gebruiken om contactloos af te rekenen met je iPhone. Tap to Pay werkt juist andersom, want dan functioneert je iPhone als het pinautomaat. Er is dan dus geen pinapparaat meer nodig in bijvoorbeeld winkels.

Met Tap to Pay kun je simpelweg het verschuldigde bedrag intoetsen op je iPhone, om zo contactloos af te rekenen. Betalen kan dan met een andere iPhone of Apple Watch, maar ook met een geschikte creditcard, pinpas of andere digitale portemonnee. Hiervoor wordt dezelfde technologie gebruikt als bij Apple Pay, waardoor Apple dus niet weet wat er gekocht wordt, hoeveel geld er wordt overgemaakt en naar wie dat gebeurt.

Voordelen van Tap to Pay

Met Tap to Pay wordt het dus veel makkelijker om betalingen via je iPhone af te handelen. De nieuwe dienst is vooral bedoeld voor kleine winkeliers en bedrijven, want die hoeven niet meer te investeren in een apart pinapparaat. Vaak kost het maandelijks een bepaald bedrag om een pinautomaat te gebruiken, maar die kosten vervallen met Apple’s nieuwe betaaldienst.

Hiermee lijkt Apple ook de Europese Unie tegemoet te komen, want de EU toonde eerder kritiek op de toegankelijkheid van Apple Pay. Met Tap to Pay wordt de betaaldienst een stuk toegankelijker, vooral voor kleine ondernemers. Zo is het straks ook mogelijk om kleinere betalingen via Tap to Pay te doen, bijvoorbeeld als je iets hebt verkocht via Marktplaats. Je hoeft dan geen betaalverzoekje te versturen of met contant geld te werken.

Zo gebruik je Apple’s nieuwe betaaldienst

De nieuwe betaaldienst is vanaf vandaag al beschikbaar in Nederland, maar nog niet alle platforms ondersteunen Tap to Pay. Adyen en SumUp zijn volgens Apple de eerste betaalplatforms die Tap to Pay aanbieden. Binnenkort wordt de dienst uitgebreid naar de Rabobank, Pay, Stripe en andere aanbieders. In de Nederlandse Apple Stores is Tap to Pay binnen een aantal weken ook beschikbaar.

Apple’s nieuwe manier van betalen is te gebruiken met een externe app, dus niet via de Wallet. Zo kun je als kleine ondernemer nu al SumUp installeren, om je iPhone als pinautomaat in te zetten. Het is de verwachting dat Tap to Pay snel voor het grote publiek beschikbaar komt, zodra meer bedrijven de dienst ondersteunen. Het overmaken van kleine bedragen is dan nog makkelijker met je iPhone.

Deze iPhones ondersteunen Tap to Pay

Tap to Pay werkt helaas niet met alle iPhones. Als je een ouder model hebt, is de kans groot dat je de nieuwe functie niet op je iPhone krijgt. Je hebt minimaal een iPhone XS uit 2018 nodig. Om van de nieuwe betalingsdienst gebruik te kunnen maken, moet je wel de nieuwste versie van iOS geïnstalleerd hebben op je iPhone. Op deze iPhones werkt Tap to Pay:

Compleet nieuwe manier van betalen

Nu is Tap to Pay vooral interessant voor kleine winkeliers, maar in de toekomst kan de dienst voor iedereen handig worden. Zo is het nog niet bekend of Tikkie de nieuwe dienst ondersteunt, maar dit zou het overmaken van geld veel makkelijker maken. Je hoeft dan geen linkje meer te sturen, maar kunt simpelweg het bedrag invoeren op je iPhone. Met een andere iPhone (of pinpas) is het betaalverzoekje dan zo overgemaakt.

De nieuwe functie wordt de komende weken uitgerold naar meerdere bedrijven in Nederland. Het is in ieder geval al bekend dat grote bedrijven als Rituals en de Rabobank binnenkort ondersteuning bieden voor Tap to Pay. Kleine ondernemers kunnen er al gebruik maken via apps als SumUp en Adyen, zodat een pinapparaat overbodig wordt. Contactloos betalen is zo dus nóg makkelijk.

