Grote landelijke storing legt meerdere Nederlandse providers plat

Heb je problemen met je internetverbinding en telefonie? Dan ben je niet de enige. Een grote storing van T-Mobile, Ben, Tele2, KPN en andere providers zorgt in heel het land voor problemen.



T-Mobile storing legt meerdere providers plat

Op de website allestoringen.nl is goed te zien dat het aantal klachten van gebruikers in hoog tempo oploopt. Wat begon als een T-Mobile storing werd daarna al snel uitgebreid naar problemen bij Ben, Simpel, Tele2, KPN, Vodafone, Telfort en Ziggo.

Omdat Tele2, Simpel en Ben hierdoor ook problemen hebben is logisch: ze gebruiken namelijk hetzelfde netwerk als T-Mobile. De provider zou inmiddels op de hoogte zijn en werken aan een oplossing. Maar het is nog niet duidelijk wanneer deze beschikbaar komt.

Miljoenen Nederlanders getroffen

Waarom ook providers als KPN en VodafoneZiggo op precies hetzelfde moment problemen ondervindt is nog niet duidelijk. De klachten van gebruikers komen in ieder geval op hetzelfde neer: het is sinds tien over twee ‘s middags niet meer mogelijk om te bellen of mobiel internet te gebruiken. Omdat het hier om nagenoeg alle grote providers in Nederland gaat, zullen veel Nederlanders hier problemen van ondervinden.

Zodra de storing is verholpen of we meer weten over een oplossing werken we dit bericht bij met nieuwe informatie.