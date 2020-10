T-Mobile heeft vanaf vandaag een landelijke 5G-dekking. Daarmee voldoet de provider aan haar eerdere belofte om de opvolger van 4G voor eind 2020 breed uitgerold te hebben.

T-Mobile biedt landelijke 5G-dekking

Middels een persbericht laat de provider weten dat het vanaf nu landelijke 5G-dekking heeft. In de praktijk betekent dit dat 90 procent van de Nederlanders in 5G-dekkingsgebied woont van T-Mobile.

De provider maakte eerder al de belofte dat er een landelijk 5G-netwerk zou zijn voor het eind van 2020. T-Mobile gebruikt voor het netwerk onder andere de frequenties die afgelopen juli zijn aangekocht, bij de zogenaamde multibandveiling. T-Mobile is de eerste provider in Nederland met een landelijke 5G-dekking.

Zowel de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max als iPhone 12 mini beschikken over 5G. Jammer genoeg ondersteunen de kersverse Apple-telefoons in Nederland niet de allersnelste versie van het nieuwe netwerk. Die wordt namelijk alleen in de Verenigde Staten ondersteund.

Andere providers en 5G

Naast T-Mobile zijn ook providers Vodafone en KPN druk bezig met de uitrol en optimalisatie van hun netwerk. Vodafone zette als eerste het 5G-netwerk aan en dat is nu beschikbaar voor zo’n 80 procent van de Nederlandse inwoners.

KPN is ook druk bezig met de uitrol van de vernieuwde netwerktechnologie. Dat gaat wel op een minder rap tempo dan bij de andere twee aanbieders. Momenteel kun je voornamelijk gebruikmaken van KPN’s netwerk in de Randstad. Een landelijk dekkend KPN-netwerk voor 5G moet voor 2021 gerealiseerd zijn liet de provider eerder al weten.

‘Eerste versie’ van 5G

Het huidige 5G kan trouwens beter ‘5G lite’ genoemd worden, want het maakt nog geen gebruik van alle voordelen die er zijn. Zo is de snelheidswinst momenteel nog minimaal ten opzichte van 4G.

Daarvoor is namelijk een frequentie nodig die nu nog niet wordt gebruikt. Dat gebeurt pas in 2022, waarna je wel veel sneller kunt down- en uploaden. Een ander voordeel van 5G is stabiliteit. Hierdoor kun je ook op hele drukke plekken, zoals een festival, berichtjes versturen en ontvangen, zonder dat ze blijven ‘hangen’.

